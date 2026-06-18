La lista incluye a una pareja marroquí... ¿Cuántos jugadores de origen francés han marcado en el Mundial?

El delantero congoleño Yuan Wissa ha hecho historia en la Copa del Mundo al ser el último jugador nacido en Francia en marcar con otra selección.

Wisa marcó ayer miércoles el gol del empate ante Portugal en la primera jornada del Mundial 2026, el primero de la historia para la República Democrática del Congo.

El jugador del Newcastle United se une a una lista que incluye a varias estrellas nacidas en Francia que han marcado en un Mundial con otras selecciones.

Según «Stats Foot», son 16 futbolistas, entre ellos los marroquíes Romain Saïss y Khalid Boutaib.

Entre ellos figuran Gonzalo Higuaín con Argentina, Jack Fatton con Suiza, André Ayew con Ghana, y Sofiane Feghouli y Yacine Brahimi con Argelia.

También aparecen Rafael Guerreiro con Portugal, Jean-Charles Castelletto con Camerún, Wahbi Khazri y Dylan Bronn con Túnez.

Por Senegal han marcado Boulaye Dia, Kalidou Koulibaly, M'Baye Niang e Ibrahim M'Baye.

Esta lista muestra la fuerte influencia de las comunidades africanas y árabes en Francia, pues muchos jugadores eligen representar a sus países de origen y dejan huella en la máxima cita futbolística.