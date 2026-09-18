Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha anunciado su nueva lista de convocados de cara al inicio del camino de "La Roja" en la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027, en la que se produjeron 4 cambios en comparación con el grupo que se coronó campeón del último Mundial.

España vuelve a la acción tras coronarse campeona del Mundial, y antes de eso del título de la Eurocopa, cuando visite a Inglaterra en el estadio de Wembley dentro de una semana, en la apertura de una serie de 4 partidos durante el parón internacional.

Tras el duelo ante Inglaterra, España recibirá a la selección de Croacia el día 29 en el estadio Sánchez-Pizjuán, antes de enfrentarse a la República Checa en Oviedo el día 3, para después cerrar esta serie con un nuevo enfrentamiento ante Croacia en Split.

Pese a los cambios, De la Fuente mantuvo la estructura básica de la selección campeona del mundo, con un mensaje claro de que las puertas de la selección siguen abiertas para todos, y que conservar un lugar en las filas del campeón del mundo exige seguir brillando y compitiendo.

De los 26 jugadores que disputaron el Mundial, 4 se ausentaron de la nueva lista.

Una lesión abre la puerta al portero del Inter

La ausencia de Joan García de la lista fue obligada, después de que sufriera una lesión en la rodilla derecha tras su caída durante el duelo frente al Racing, quedando fuera de la próxima concentración de la selección.

De la Fuente aprovechó la ocasión para convocar a Josep Martínez, portero del Inter de Milán, que regresa a la selección española tras haber vestido anteriormente la camiseta de "La Roja" en junio de 2021.

El primer partido internacional de Martínez fue en la etapa de De la Fuente, durante el encuentro que España se vio obligada a disputar ante Lituania con un equipo de segunda fila, después de que la selección principal quedara aislada por el contagio de Sergio Busquets y Diego Llorente por el coronavirus.

Huijsen regresa y Eric García sustituye a Llorente

En cuanto a la posición de lateral derecho, el cambio era esperado tras el anuncio de Marcos Llorente el pasado 3 de septiembre de su retirada del fútbol internacional.

De la Fuente decidió apostar por Eric García en esa posición, un rol en el que ha disputado todos los minutos de sus participaciones con su equipo durante la presente temporada, además de convocar al defensa Dean Huijsen, estrella del Real Madrid, que regresa a la selección tras su ausencia del Mundial.

Regreso de Fermín y ausencia de Gavi

En el centro del campo, la lista registró la ausencia de Gavi, jugador del Barcelona, después de que sus participaciones se redujeran desde que sufrió un nuevo problema en la rodilla tras el partido ante el Elche.

Gavi fue titular en el primer partido de España en el Mundial ante Cabo Verde, pero no pudo mantener su presencia debido a la lesión.

El comité de apelación de la Federación Internacional de Fútbol rechazó la solicitud de la Federación Española de suspender el partido de sanción impuesto a Gavi por los incidentes de la final del Mundial.

En contrapartida, Fermín López, estrella del Barcelona, volvió a los planes de De la Fuente, después de ausentarse del Mundial por una lesión en el pie que sufrió durante la última jornada de la temporada pasada, pese a que era uno de los elementos fundamentales en los planes del entrenador antes del torneo.

Un nuevo delantero español lidera la carrera de goleadores

En la línea de ataque, la sorpresa llegó con la exclusión de Borja Iglesias, que fue una de las opciones en las que De la Fuente se apoyó especialmente durante el Mundial.

Roberto Fernández, delantero del Espanyol, ocupó su lugar, después de imponerse en el liderato de la carrera por el premio Zarra al mejor goleador español de la Liga.

El delantero del Espanyol superó a Camello, Espí y Gonzalo en la carrera por incorporarse a la lista de la selección.

La lista completa de España

Porteros: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.

Defensas: Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Laporte, Vivian, Dean Huijsen, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Baena, Fermín López.

Delanteros: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Víctor Muñoz.





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