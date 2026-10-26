La asociación de LaLiga tiene la intención de presentar una denuncia ante el Comité de Competición por la agresión que sufrió Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, durante su celebración del segundo gol de su equipo en la portería del Barcelona, la noche del domingo, en los últimos minutos del Clásico, después de que varios aficionados lo golpearan con astas de banderas a la altura de la cabeza.

Según el diario español As, el Clásico transcurrió en un ambiente generalmente tranquilo, sin incidentes de importancia, pero el episodio de la agresión a Camavinga empañó el partido. Varios vídeos difundidos en las redes sociales mostraron el intento de varios aficionados del Barcelona de agredir al jugador del Real Madrid empleando astas de banderas, durante su celebración del segundo gol de su equipo en el estadio Camp Nou.

Algunos aficionados lograron efectivamente golpear a Camavinga, quien intentó proteger su rostro de los golpes, antes de que sus compañeros intervinieran rápidamente para ayudarlo y pedir a la afición que cesara ese comportamiento incívico, además de apartarlo de los aficionados.

La asociación de LaLiga aseguró que tomará medidas contundentes tras revisar las imágenes grabadas, señalando que presentará una denuncia oficial ante el Comité de Competición por el episodio, y que será el comité quien determine la sanción adecuada para esta conducta procedente de una de las gradas situadas detrás de la portería en el estadio del Barcelona.

La asociación de LaLiga recalcó su postura firme, afirmando: "La asociación mantiene su compromiso inquebrantable con la erradicación de cualquier acto de violencia o intolerancia en el fútbol español".