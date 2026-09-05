La liga saudí presiona desde la distancia: una estrella árabe enciende una crisis dentro del Feyenoord antes del Barcelona

La crisis del argelino Anis Hadj Moussa dentro del Feyenoord se agravó después de que el delantero se ausentara del duelo ante el NEC Nijmegen, en medio de su empeño por marcharse a la liga saudí tras recibir una cuantiosa oferta económica de uno de los clubes del reino durante el mercado de fichajes de verano.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el club saudí elevó su oferta a 37 millones de euros para hacerse con los servicios de Hadj Moussa, de 24 años, quien se ha convertido en uno de los elementos ofensivos más destacados del Feyenoord desde la salida del japonés Ayase Ueda al Lille, en un momento en el que la diferencia salarial entre lo que percibe actualmente el jugador y lo que le espera en Arabia Saudí parece ser un factor clave en su empeño por concretar el traspaso.

Giovanni van Bronckhorst, director técnico del Feyenoord, había intentado restar importancia a la crisis antes del duelo ante el Nijmegen, asegurando que el jugador no había mostrado deseos de marcharse, pero su ausencia en el partido volvió a colocar el asunto con fuerza en primer plano y confirmó que el futuro del delantero se ha convertido en motivo de discrepancia dentro del club.

Los datos apuntan a que Van Bronckhorst habló con Hadj Moussa horas antes del partido y le comunicó que no quería que participara, después de que el jugador insistiera en su postura y en su deseo de viajar a Arabia Saudí para completar su traspaso.

Se cree que las presiones familiares desempeñaron un papel en la postura del jugador, especialmente ante la gran diferencia entre la oferta económica que le espera en la liga saudí y lo que percibe con el Feyenoord, aunque el club neerlandés no parece dispuesto a renunciar a sus servicios con facilidad.

Y pese a que la oferta saudí alcanzó los 37 millones de euros, el Feyenoord se aferra a obtener una contraprestación económica mayor antes de aceptar la marcha del jugador, algo que amenaza con mantener la crisis abierta durante los próximos días.

Mientras persiste la discrepancia, se ha vuelto poco probable que Hadj Moussa participe con el Feyenoord en el esperado duelo ante el Barcelona, en tanto que la vigencia del mercado de fichajes de verano en Arabia Saudí concede al jugador y al club saudí más tiempo para cerrar la operación, en medio de un clima de incertidumbre sobre el futuro del delantero argelino con el equipo neerlandés.