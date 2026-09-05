La liga saudí le arrebató a su rival: el "asombroso" Haaland impone su dominio en la Premier League

Erling Haaland continúa afianzando su posición como uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League, no solo con los pies, sino también con la cabeza, ya que sus estadísticas encabezan la lista de goleadores de cabeza desde el inicio de su etapa con el Manchester City.

Haaland puso al Manchester City por delante frente al Coventry City, tras 26 minutos del partido que ambos equipos disputan en el Etihad Stadium en el marco de la tercera jornada.

Las estadísticas de la plataforma Squawka revelaron que Haaland encabeza la lista de los jugadores con más goles de cabeza en la Premier League desde su llegada al City en la temporada 2022-2023, con un registro de 20 goles.

Ollie Watkins, exestrella del Aston Villa y fichaje este verano por el Al-Hilal saudí, ocupa el segundo lugar con 16 goles de cabeza, seguido de Chris Wood con 13 goles, mientras que Casemiro y Virgil van Dijk comparten la cuarta posición con 11 goles cada uno.

Haaland comenzó su temporada con dos goles en las dos primeras jornadas de la Premier League, marcando un gol en cada partido ante el Bournemouth y el Crystal Palace respectivamente, antes de enfrentarse al Coventry en la tercera jornada.