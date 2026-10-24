La Liga Roshn saudí zanjó la polémica sobre la autoría del gol que marcó el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, en la portería del Al Fayha.

El Al Nassr venció al Al Fayha por 3-1 en el partido que disputaron ayer viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majmaah, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El encuentro fue testigo del brillo de Cristiano Ronaldo, quien marcó el segundo gol del Al Nassr en el minuto 49, después de rematar de cabeza hacia el interior de la portería un centro que envió su compatriota João Félix desde un tiro libre.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales generaron una polémica al considerar que el gol fue marcado por un defensor del Al Fayha en propia puerta, y no por la estrella portuguesa.

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El diario "Arriyadiyah" confirmó que la Liga de Fútbol Profesional saudí adjudicó el gol a Ronaldo, y no lo contabilizó como un gol en propia puerta del defensor del Al Fayha, de acuerdo con el informe del árbitro del partido, Abdullah Al Owaidan.

El diario precisó, citando a una fuente dentro de la Liga Roshn, que la liga se basa principalmente en el informe del árbitro para determinar la autoría de los goles, y no en los sitios web y las aplicaciones internacionales.

En caso de que exista una discrepancia con el informe del árbitro, el asunto se eleva para modificarlo, y el comité de árbitros es quien toma la decisión, aunque esto no ocurrió en este caso.

Este gol se considera de enorme importancia para el capitán del Al Nassr, ya que es el número 982 de su carrera, con lo que queda a solo 18 goles de convertirse en el primer jugador en alcanzar la barrera de los 1.000 goles en la historia del fútbol.