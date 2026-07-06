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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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La liga Roshen lidera los países árabes en el Mundial con un récord histórico

1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

Una actuación destacada de las estrellas de la Liga Saudí

La Liga Profesional Roshen dejó huella en el Mundial, tras los goles de sus estrellas en la edición de Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 incluyó a varias estrellas de la Liga Roshen, destacando el cuarteto portugués de Cristiano Ronaldo, João Félix, Rúben Neves y João Cancelo.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Opta», la Liga Profesional Saudí lidera las ligas árabes en goles mundialistas, con un total de 28 tantos, lo que refleja su crecimiento reciente y su poder de atracción de figuras internacionales.

En segundo lugar se sitúa la liga egipcia, con 11 goles, gracias a la trayectoria de sus jugadores en selecciones árabes y africanas.

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La liga tunecina es tercera con 8 tantos, muestra de su cantera.

La liga qatarí sumó 7 goles y la emiratí 6, reflejo de sus recientes inversiones en infraestructura deportiva.

La liga argelina sumó 5 goles, la marroquí 4, y las de Irak y Kuwait 2 cada una, cerrando la estadística árabe.

En conjunto, estas cifras muestran la evolución de las ligas árabes hacia entornos más competitivos y capaces de atraer y desarrollar talento, lo que se refleja en el rendimiento de sus jugadores en los grandes torneos, especialmente en el Mundial.


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