La Liga rompe los tabúes: una nueva decisión pone a los árbitros del campeonato español frente a los medios

En un paso sin precedentes que redibuja la relación entre el silbato del árbitro y la pantalla de televisión, el sistema arbitral español ha decidido romper la histórica barrera del silencio y salir de la zona prohibida hacia el foco mediático.

El organismo arbitral español anunció un giro radical en su política de comunicación, consistente en que los árbitros de los partidos de LaLiga aparezcan en televisión para hacer declaraciones y analizar sus decisiones directamente tras el final de los encuentros, a partir de la undécima jornada, que arranca esta semana.

La emisora española Cadena SER señaló que la decisión se aplicará de forma progresiva, de modo que los árbitros hablarán tras dos partidos en cada jornada, seleccionados cuidadosamente por el Comité Técnico de Árbitros.

Este giro histórico es fruto de un acuerdo tripartito sin precedentes que reunió a la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), con el objetivo principal de reforzar la transparencia y acercar la imagen del árbitro al público.

En virtud del nuevo acuerdo, el asunto no se limitará únicamente a los árbitros de Primera División, sino que la iniciativa también incluirá a los de Segunda División, quienes se comprometerán a realizar entrevistas mediáticas antes y después de los partidos seleccionados, en un paso que busca elevar la calidad del producto audiovisual del fútbol español.

Recompensa a cambio de transparencia

Esta apertura mediática no ha sido sin contrapartida; en un paso que imita el modelo aplicado a los clubes a cambio de su aparición en las plataformas de retransmisión, LaLiga ha destinado una cantidad de 500.000 euros como recompensa audiovisual total para los árbitros.

La Liga condicionó el pago de esta recompensa a la consecución de dos objetivos paralelos: el primero, la contribución efectiva a elevar el valor comercial y mediático del contenido futbolístico español; y el segundo, preservar el prestigio del arbitraje y reforzar su imagen ante la opinión pública tras años de polémica y acusaciones.

Este camino ya había comenzado desde el inicio de la temporada actual, cuando los árbitros aparecieron por primera vez en entrevistas rápidas antes del comienzo de los partidos en los canales encargados de la retransmisión. Lo más destacado fue la aparición del árbitro Juan Martínez Munuera antes del último Clásico, al afirmar que, como árbitro, siempre intenta evitar los focos, aunque esta nueva aparición cambia esa norma.

Este paso se enmarca dentro de un paquete de reformas integrales puesto en marcha por el fútbol español para poner fin a la polémica arbitral, que incluye la revelación anticipada de los nombres de los árbitros de la sala del videoarbitraje (VAR), el lanzamiento de un programa semanal titulado «Tiempo de revisión» para analizar las jugadas polémicas, e incluso el reconocimiento público de los errores arbitrales cuando queden constatados, en un intento serio de recuperar la confianza entre las gradas y la sala del arbitraje.