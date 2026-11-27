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Omar Batterji, portavoz oficial de la Liga Profesional Saudí, ha dado a conocer la postura del organismo sobre el problema de la renovación del portugués João Félix, estrella del Al Nassr. El club de la capital quiere retener al jugador durante los próximos años, pero se enfrenta a dificultades económicas que podrían frustrar el acuerdo.

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El Al Nassr considera prioritaria la renovación de Félix, que se ha convertido en una de las piezas más influyentes del equipo. Sin embargo, el hecho de que el club esté sometido a una supervisión financiera activa plantea dudas sobre su capacidad para asumir los compromisos económicos necesarios para cerrar la ampliación del contrato.

Durante su intervención en el programa «Al Manasa» del canal Thmanyah, Turki Al-Ajmah planteó la posibilidad de que la Liga Profesional intervenga para ayudar al Al Nassr a superar los obstáculos que frenan la renovación del jugador, sobre todo porque retener a una estrella de la talla de Félix no solo supone un beneficio deportivo para el equipo, sino que también aporta valor comercial a la Liga Roshn.

La Liga ofrece ayuda, pero sin intervención económica

Batterji respondió que la Liga ofrece todo tipo de apoyo a los clubes y que está dispuesta a sentarse con el Al Nassr para analizar su situación financiera y elaborar planes correctivos que le ayuden a no llegar a una situación de impago. No obstante, aclaró que ese apoyo no implica que la Liga intervenga en los compromisos económicos actuales o futuros del club, ni que tome decisiones sobre ellos en su nombre.

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El portavoz oficial subrayó que la supervisión financiera no es un organismo que conceda ayudas económicas a los clubes, y explicó que el Al Nassr puede revisar sus asignaciones del programa de captación de jugadores, evaluar las cantidades de las que dispone y hasta qué punto ha agotado su presupuesto, además de estudiar las opciones y los mecanismos que puede aprovechar para resolver su situación.

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No habrá excepción para el Al Nassr por João Félix

Sobre la posibilidad de encontrar soluciones excepcionales que permitan al Al Nassr retener a la estrella portuguesa, Batterji aseguró que los criterios de supervisión financiera se aplican a todos los clubes sin distinción, y que las asignaciones del programa de captación se rigen por las mismas normas, con el compromiso de respetar los presupuestos fijados para cada club.

Añadió que cualquier exceso financiero se trata conforme a unas normas comunes que garantizan la equidad entre los clubes, lo que significa que el valor deportivo o comercial del jugador no otorga al Al Nassr un trato diferente en la negociación de su renovación.

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Félix llegó al Al Nassr en el verano de 2025 procedente del Chelsea inglés con un contrato de dos años. Según los datos de Transfermarkt, el jugador ha disputado 63 partidos con la camiseta del equipo en todas las competiciones, en los que ha marcado 34 goles y ha dado 30 asistencias, para un total de 64 participaciones directas en gol. Esto explica por qué el club insiste en su continuidad, pese a las complicaciones económicas que rodean su futuro.