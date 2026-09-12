¿La Liga o la Champions League? Flick responde a la difícil pregunta con una respuesta sorprendente

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, dio una respuesta sorprendente a una pregunta sobre su prioridad entre LaLiga y la Liga de Campeones.

El Barcelona ganó con Flick el título de LaLiga en las dos últimas temporadas, pero el conjunto catalán no saborea la conquista del título europeo desde 2015.

Y mientras que Joan Laporta, presidente del Barcelona, dio prioridad a ganar la Liga de Campeones por encima del resto de competiciones, Flick no siguió el mismo camino y ofreció una respuesta diferente.

En la rueda de prensa celebrada este sábado, antes del duelo ante el Levante previsto para mañana domingo, se le preguntó a Flick si le resultaba difícil motivar a sus jugadores en LaLiga, considerando que es menos importante para el equipo en comparación con la Liga de Campeones.

El técnico alemán respondió que afrontar los partidos de liga no difiere de los partidos de la Liga de Campeones, pese al estatus especial del que goza la competición continental.

Y explicó, según recogió el diario "As": "Nada es distinto respecto a los dos últimos años. La Liga de Campeones es un sueño, pero ganar la liga 3 veces consecutivas sería algo asombroso".

Insistió en que el factor más importante para él es mantener la puesta a punto de los jugadores de forma continua, y aclaró: "Para mí, lo importante es cómo entrenamos cada día y cómo mantenemos el mejor estado posible. Cómo nos cuidamos, cómo descansamos y cómo mantenemos nuestra concentración".

Y añadió: "Yo apoyaré a los jugadores, y ellos deben pensar en cómo alcanzar sus máximos niveles, mientras que nosotros disponemos de la infraestructura y del personal especializado para ayudarlos a lograrlo".

La versión más equilibrada

En otro orden de cosas, el entrenador del Barcelona considera que el equipo actual quizá sea el más equilibrado desde que asumió las riendas del conjunto, señalando que la mejora no se limitó a la línea ofensiva, sino que se extendió también al centro del campo y a la defensa, con la evolución llamativa de varios jugadores.

Y dijo: "Sí, creo que puede ser así en general. Hemos mejorado en ataque, y también en el centro del campo con la incorporación de jugadores como Rodri junto a Pedri y Gavi, y cuando miramos a la defensa, veo que Cubarsí ha pasado a otro nivel después del Mundial".

Y añadió: "Cubarsí juega con mucha confianza, y su concentración es alta, además de que ha mejorado en el aspecto físico, y eso es algo enormemente importante para nosotros".

Una nueva filosofía en la preparación física

El entrenador abordó la llegada de Benjamin Kugel al cuerpo técnico para trabajar como preparador físico, subrayando que el asunto no tiene que ver solo con cambiar a una persona, sino con adoptar una filosofía integral dentro del equipo.

Y explicó: "Es una filosofía diferente, sí. El asunto no se limita a la llegada de un nuevo preparador físico, sino que tiene que ver con una visión compartida. Todos trabajan como un solo equipo".

Y continuó: "La energía dentro del grupo es positiva, y los jugadores lo sienten y yo también lo siento. Tenemos que mantenerlos al máximo nivel posible durante toda la temporada".

"Los jugadores son lo más importante"

Sobre encabezar las encuestas de opinión de la afición del Barcelona como la opción más preferida entre los socios del club, el entrenador rechazó otorgarse una importancia especial, subrayando que su concentración está puesta en el grupo y en los jugadores.

Y dijo: "No me gusta hablar mucho de mí mismo porque soy el entrenador. Yo dirijo a un equipo que reúne a magníficos profesionales, y en este momento las cosas van bien y estoy contento con ello y disfruto de lo que sucede".

Y añadió: "Pero yo no soy la persona más importante de este club, sino los jugadores. Valoro la mentalidad que muestran en cada sesión de entrenamiento".

El Barcelona desarrolla sus instalaciones para apoyar a los jugadores

Flick señaló que los días entre partidos han pasado a tener una importancia creciente, subrayando que el club también trabaja en desarrollar sus instalaciones de modo que ayude a los jugadores a recuperarse mejor.

Y dijo: "Los días entre partidos son muy importantes. Hemos mejorado incluso a nivel de nuestras instalaciones. Habéis visto el nuevo gimnasio que terminaremos pronto, y eso será bueno para los jugadores y les ayudará a recuperarse mejor".

Y concluyó: "Si mejora el entorno que rodea al equipo, entonces todo se vuelve mejor".

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