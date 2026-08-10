La Liga Profesional Saudí Roshn ha zanjado la polémica surgida en torno a la capacidad del Al Nassr para cerrar nuevos fichajes durante el mercado de fichajes de verano, pese a las noticias que circulan sobre la existencia de compromisos económicos del club.

Omar Baterji, portavoz oficial de la Liga Profesional, explicó en una rueda de prensa este lunes que la existencia de compromisos económicos no implica automáticamente que se impida al club inscribir nuevos jugadores, siempre que presente los documentos que acrediten su capacidad para hacer frente a dichos compromisos.

Baterji subrayó que el Al Nassr, como el resto de clubes, está obligado a presentar un calendario claro de los compromisos económicos pendientes, demostrando la ausencia de una brecha financiera que afecte a su capacidad para ejecutar sus nuevos fichajes.

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El portavoz oficial señaló que la autorización para cerrar operaciones también está ligada a la presentación de garantías económicas que aseguren el cumplimiento de los compromisos derivados de los nuevos fichajes, lo que permite al club completar sus operaciones en el mercado de fichajes.









De este modo, la Liga aclaró que hablar de la existencia de deudas o compromisos económicos no es necesariamente incompatible con la capacidad del Al Nassr para contratar jugadores, siempre que el club cumpla con los requisitos económicos y las garantías que exigen las autoridades competentes.

Estas aclaraciones llegan en medio de los movimientos del Al Nassr para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada, después de que el club cerrara varias operaciones de fichaje, entre continuas preguntas de la afición sobre la situación económica del club y su capacidad para seguir gastando en el mercado de fichajes.