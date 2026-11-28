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El liderato de Al-Ittihad en la Liga Jawwy de élite sub-21 ya no está tan asegurado como en las jornadas anteriores. Su derrota ante Al-Hazm ha abierto la puerta a sus perseguidores para recortar distancias, mientras Al-Riyadh ha aprovechado el tropiezo de Al-Ahli para quedarse en solitario con la segunda plaza. Al-Nassr, por su parte, sigue avanzando con paso firme y ya se ha metido en la pelea por los primeros puestos.

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La competición afronta una nueva jornada de la temporada 2026-2027 en medio de una lucha enmarañada que no se limita a la cabeza, sino que se extiende a las plazas que dan acceso a las eliminatorias y a la zona de descenso. Los últimos resultados han demostrado que un solo tropiezo puede redibujar por completo la clasificación.

Al-Nassr y Al-Ittihad, un duelo al rojo vivo

Todas las miradas apuntan al esperado enfrentamiento entre Al-Nassr y Al-Ittihad en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, un partido de doble importancia para ambos equipos. Al-Ittihad busca defender su posición en lo más alto, mientras que Al-Nassr llega con la ambición de prolongar su reacción y acercarse aún más a los equipos de cabeza.

Al-Nassr cuenta con una motivación extra tras su notable superioridad sobre Al-Ittihad en los duelos de categorías inferiores de la semana pasada. Ambos equipos empataron 2-2 en el partido sub-17 y 1-1 en el sub-15, antes de que Al-Nassr se impusiera con contundencia por 4-1 en la categoría sub-18, gracias a un triplete de Hassan Al-Asmari.

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Estos resultados dan un sabor especial al próximo duelo, pero la verdadera prueba llegará en la Liga Jawwy. Al-Nassr necesita convertir su reciente progresión en una victoria que recorte la distancia con el líder, mientras que Al-Ittihad sabe que una nueva derrota podría costarle el primer puesto.

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Mientras el líder afronta un examen complicado, Al-Riyadh se medirá a Al-Ansar, colista de la clasificación, con el objetivo de seguir presionando a Al-Ittihad. Al-Ansar, por su parte, espera frenar la sangría de puntos y alejarse de la zona de peligro.

Al-Hilal y Al-Ahli, ante la prueba de los autores de dobletes

Los partidos de Al-Hilal y Al-Ahli no son menos importantes que el duelo entre Al-Nassr y Al-Ittihad. Al-Hilal recibe a Al-Wehda, que llega con la moral por las nubes tras la brillante actuación de Sattam Al-Lihyani, autor de dos goles ante Al-Akhdoud, lo que le convierte en uno de los nombres a seguir en la jornada.

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Al-Ahli, por su parte, se enfrenta a Al-Khaleej, que firmó una potente exhibición ofensiva ante Al-Ansar y se llevó la victoria con tres goles, en la que Saud Boushaqra dejó la huella más destacada con un doblete. Al-Ahli necesita recuperar el equilibrio cuanto antes tras su derrota ante Al-Riyadh para no descolgarse aún más de la carrera por el liderato.

Al-Ittihad, amenazado, y Al-Riyadh se adueña de la segunda plaza

Los números de la clasificación reflejan el nivel de la competencia antes del inicio de la jornada: Al-Ittihad lidera con 26 puntos, pero ya no dispone de un margen cómodo tras perder ante Al-Hazm, vigente campeón.

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Al-Riyadh es segundo con 24 puntos, después de aprovechar el tropiezo de Al-Ahli para superarle, mientras que Al-Ahli ha caído a la tercera posición con 22 puntos. Al-Taawoun sigue persiguiendo al trío desde la cuarta plaza con 21 puntos, seguido de Al-Fateh y Al-Hilal, con 20 puntos cada uno, mientras que Al-Nassr ocupa la séptima posición con 17 puntos.

Estas cifras indican que cualquier nuevo tropiezo de Al-Ittihad podría brindar a Al-Riyadh la oportunidad de lanzarse a por el liderato, y que los resultados del resto de aspirantes podrían provocar cambios importantes en las plazas que dan acceso a las eliminatorias. En el otro extremo, aumenta la presión sobre los equipos cercanos a la zona de descenso, especialmente sobre Al-Ansar, que necesita una reacción para no quedarse en el fondo de la tabla.

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Musa Adam y Diang encienden la lucha por el título de máximo goleador

La emoción no se limita a la clasificación por equipos. La carrera por el título de máximo goleador se ha avivado después de que Amadou Diang, delantero de Al-Hazm, alcanzara a Musa Adam, estrella de Al-Ahli. Ambos suman nueve goles y comparten el primer puesto de la tabla.

La competencia se calienta aún más con cinco jugadores muy cerca de la cabeza, con ocho goles cada uno: Mohammed Al-Issa, de Al-Ettifaq; Jefferson Ramos, de Al-Fateh; Ammar Al-Ghamdi, de Al-Ittihad; Battal Al-Harthi, de Al-Riyadh, y Abdulmajeed Sharif, de Al-Taawoun.

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Así, la próxima jornada se presenta como un punto de inflexión en la Liga Jawwy: Al-Ittihad defiende su liderato ante la persecución de Al-Nassr, Al-Riyadh aguarda una nueva oportunidad para asaltar la cima y Al-Ahli y Al-Hilal siguen buscando recortar distancias, todo ello mientras se recrudece la pelea por el título de máximo goleador.