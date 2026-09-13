El club Al-Ittihad recibió un regalo desde la capital saudí, Riad, que lo colocó en lo más alto de una cima excepcional de la Roshn Saudi League.

Las competiciones de la séptima jornada de la Roshn Saudi League concluyeron este domingo con la victoria del Al-Riyadh sobre el Al-Kholood por 2-0, en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de la capital saudí.

La derrota fue la primera que sufre el Al-Kholood en la temporada actual de la Roshn Saudi League, después de haberla evitado en las seis jornadas anteriores, con 3 victorias y 3 empates.

De este modo, el Al-Ittihad se convirtió en el único que no ha sufrido derrota en la temporada actual de la Roshn Saudi League, tras disputarse las primeras 7 jornadas.

Los "Tigres" disputaron 7 partidos, logrando ganar 5 de ellos, frente a dos empates, sin sufrir ninguna derrota, por lo que el equipo ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación con 17 puntos, a un punto del líder Al-Hilal.

El Al-Ittihad sueña con mantener su registro sin derrotas, con el fin de coronarse en la Liga Dorada, en un logro excepcional poco habitual en la liga saudí.

El término Liga Dorada se aplica al título que gana un equipo sin sufrir ninguna derrota. Solo el Al-Hilal y el Al-Shabab habían logrado esta hazaña en la era del profesionalismo, si bien el "Líder" es el único que lo ha conseguido en dos ocasiones.

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