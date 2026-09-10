La Liga desvela las fortunas de los grandes: el Real Madrid y el Barcelona se escapan del resto de España

La Liga española ha revelado la verdadera brecha que ahora amenaza la equidad de la competición: mientras los dos gigantes del fútbol español vuelan con presupuestos astronómicos, el Sevilla, uno de los grandes de Andalucía, se ha visto a sí mismo en el fondo del abismo financiero, obligado a apoyarse en su academia para mantenerse en la competición.

La Liga anunció este jueves uno de sus secretos mejor guardados: el límite salarial oficial de los 42 clubes de Primera y Segunda División, en un informe que echó por tierra todas las previsiones.

El Real Madrid, en la cima; el Barcelona regresa desde lejos

Por segundo año consecutivo, el Real Madrid se ha sentado en el trono del más rico de España, y el conjunto blanco logró elevar su límite de gasto en más de 70 millones de euros, confirmando su absoluta superioridad financiera.

Pero la gran sorpresa llegó de su rival, el Barcelona. En el mismo verano en el que el club catalán celebró su histórico regreso a la regla del 1:1 en el gasto, es decir, la capacidad de gastar cada euro que ingresa, su límite salarial dio un salto de más de 200 millones de euros de una sola vez, un salto enorme que refleja el éxito de la directiva en la venta de activos y la reducción de la deuda.

Con estas cifras, la brecha se ha ampliado de forma aterradora entre los dos polos y el resto de competidores. En cuanto al Atlético de Madrid, tercero, mantuvo su posición con un incremento modesto que no superó los 35 millones de euros, quedando muy lejos de la carrera de los dos gigantes.

Caída libre del Sevilla y la sorpresa de los ascendidos

En el extremo opuesto, el Sevilla vive una auténtica pesadilla financiera. Por segundo año consecutivo, el club andaluz cierra la tabla del límite salarial de la máxima categoría con una cifra que no supera los 20,161 millones de euros, incluso menos que la temporada pasada.

Una cifra que asfixia los planes del club y lo obliga más que nunca a apoyarse en los jóvenes de su academia y a acertar en cada operación de fichaje. Se le unen en el fondo de la clasificación el Málaga y el Deportivo Alavés.

En el otro lado de la tabla, los dos recién llegados acapararon las miradas: el Deportivo de La Coruña, que regresa a la máxima categoría tras ocho años de ausencia, vuelve con el décimo límite salarial más bajo, mientras que el Racing de Santander logró salir de los tres últimos puestos, confirmando que el mercado de fichajes positivo que realizó no fue casualidad.

¿Qué es el límite salarial y por qué es importante?

Como parte del estricto sistema de control económico que impone La Liga para evitar la quiebra de los clubes, los límites salariales se actualizan de forma periódica. Esta cifra no son solo los salarios de los jugadores, sino el máximo que un club puede gastar en todos sus empleados, incluidos los salarios de los equipos femeninos y de las categorías juveniles si están registrados dentro del presupuesto del primer equipo.

Y quien supere este límite tiene prohibido inscribir sus nuevos fichajes, el arma que La Liga ha utilizado durante años para imponer la estabilidad financiera, aunque el precio sea ampliar la brecha entre quienes tienen una mayor capacidad económica y quienes tienen menos.

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