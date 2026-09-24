El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, recurrió al equipo sub-21 que disputa la Jawwy Elite League para salvarse de la maldición de las lesiones que sufre en la actualidad.

El club Al-Nassr anunció ayer miércoles la ausencia de 10 jugadores en los entrenamientos en este momento debido a lesiones, lo que provocó un gran déficit, especialmente ante la ausencia de los jugadores internacionales que están con sus selecciones nacionales.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Postecoglou decidió recurrir a 7 jugadores del equipo sub-21 del Al-Nassr para entrenar con el primer equipo en la actualidad, con el fin de cubrir el evidente déficit.

La lista incluyó a los porteros Khaled Al-Dossari y Sultan Al-Mas, además de Yousef Al-Tahan, Abdulrahman Al-Enezi, Saad Haqawi, Bassam Hazazi y Awad Aman.

Esto ocurre a pesar de los resultados irregulares del equipo sub-21 en la temporada actual de la Jawwy Elite League, donde ocupa el decimocuarto lugar en la tabla de clasificación con solo 6 puntos, cosechados de dos victorias y dos derrotas.

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Cabe recordar que la lista de bajas del Al-Nassr incluye al francés Kingsley Coman, Saad Al-Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, Mohammed Maran, Raghad Al-Najjar, Mubarak Al-Buainain y Sultan Al-Ghannam.

Por otro lado, 8 jugadores están ausentes por estar con sus selecciones nacionales: el quinteto saudí Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan y Abdullah Al-Khaibari, los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix, además del iraquí Haidar Abdulkarim.

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