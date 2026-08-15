El partido inaugural de la competición de la Liga española de la temporada 2026-2027 entre el Deportivo Alavés y el Getafe fue testigo de las primeras jugadas arbitrales polémicas, después de que el árbitro Manuel Jesús Ortiz Oriana mostrara la tarjeta roja a Quique Femenía, obligando al Getafe a completar el encuentro con 10 jugadores.

Según lo informado por la emisora "Cadena SER", la expulsión de Femenía llegó tras una fuerte entrada sobre Adepe Reba, después de que el jugador del Getafe llegara tarde al choque tras el despeje de la defensa del Alavés, derribando a su rival al suelo mientras tenía la pierna extendida y la bota elevada, lo que llevó al árbitro a considerar la entrada como una falta que merecía la expulsión directa.

El experto arbitral Iturralde González consideró que la decisión de la expulsión, en principio, estaba justificada, señalando antes de la revisión de la tecnología del videoarbitraje que Femenía entró con fuerza, con la pierna extendida y la bota elevada, características que se aplican a las faltas graves que merecen un castigo severo.

Pero la polémica no giró en torno a la naturaleza de la entrada, sino que estuvo relacionada con las imágenes que recibió el árbitro durante la revisión de la tecnología del video, ya que se le mostraron tomas lejanas y poco claras, lo que hizo que el proceso de verificación del suceso fuera más difícil, según el análisis arbitral que acompañó al partido.

Iturralde dijo que el árbitro se encontraba a una distancia muy cercana del suceso y gozaba de una visión clara, considerando que, en esencia, no necesitaba la intervención de la tecnología del video para tomar la decisión, pero, al mismo tiempo, mostró sus reservas sobre la calidad de las imágenes que se presentaron durante la revisión, afirmando que las tomas disponibles no permiten verificar el suceso de forma completa.

La calidad de las imágenes suscitó amplias críticas de los comentaristas del partido, que expresaron su asombro por la falta de claridad de las tomas presentadas al árbitro en los primeros partidos de la temporada, en medio de demandas sobre la necesidad de proporcionar imágenes más precisas al revisar las decisiones arbitrales decisivas.

Y, al final, se mostró la tarjeta roja a Femenía, dejando al Getafe completando la primera parte con 10 jugadores, mientras que la decisión aumentó la tensión del enfrentamiento y encendió tempranamente la polémica sobre la actuación del arbitraje y la tecnología del video en la nueva temporada de la Liga española.