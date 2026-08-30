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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La Liga anuncia oficialmente la fecha del derbi de Madrid tras publicar el calendario de tres jornadas

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
España

 La Liga anunció el calendario de partidos de las jornadas quinta, sexta y séptima del campeonato.

Según la cuenta oficial de la competición en "X", la quinta jornada se disputará entre el viernes 11 de septiembre y el lunes 14 de septiembre próximo.

El Barcelona visitará al Levante el domingo 13 de septiembre, a las 16:15 hora española, las cinco y cuarto hora de El Cairo y La Meca.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y una vez más, el Real Madrid jugará antes que el Barcelona, lo que otorga al equipo de Mourinho la oportunidad de presionar al Barcelona por el liderato si vence al Rayo Vallecano en el estadio Bernabéu el sábado 12 a las 22:00 hora de La Meca y El Cairo.

El Atlético de Madrid cierra los partidos del domingo a las 21:00 con un enfrentamiento ante la Real Sociedad en el estadio Anoeta, y queda por ver si Julián estará disponible para participar.  

La sexta jornada, por su parte, presenta un partido entre el Real Madrid y el Elche, que se juega el martes 15 de septiembre, a las 22:30 hora de Egipto y Arabia Saudí, en el estadio "Manuel Martínez Valero".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

El Barcelona y el Racing de Santander juegan al día siguiente a las 22:30 hora de Egipto y Arabia Saudí, en el estadio "Spotify Camp Nou", y antes, el mismo día, el Atlético de Madrid juega ante Osasuna.



La séptima jornada, por su parte, presenta la celebración del derbi de Madrid, entre el Real Madrid y el Atlético, el 20 de septiembre, a las cinco y cuarto de la tarde hora de La Meca y El Cairo, en el estadio Metropolitano.

El Barcelona visitará al Sevilla el próximo 19 de septiembre, a las 22:00 hora de La Meca y El Cairo.

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