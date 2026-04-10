La leyenda del VVV, Keisuke Honda (39), ficha de improviso por el duodécimo club de su carrera

Keisuke Honda, sin equipo desde noviembre de 2024, seguirá jugando al fútbol profesional. El centrocampista de 39 años, exjugador del VVV-Venlo y el Vitesse, ha fichado por el FC Jurong.
A partir de la próxima temporada, Honda volverá a jugar al fútbol y respaldará con su nombre un nuevo proyecto.
El club, hoy conocido como Albirex Niigata, pasará a llamarse Jurong la próxima temporada y busca ampliar su éxito en Asia con Honda.
Tras retirarse en 2020, regresó en 2024 para jugar 135 minutos con el Paro FC de Bután.
Antes, su último partido había sido con el FK Sūduva de Lituania el 3 de noviembre de 2021. En junio cumplirá 40 años.
El presidente Daisuke Korenaga celebró el fichaje: «Para construir un castillo sólido necesitamos experiencia mundial; con Honda aspiramos a un legado de cien años y a la victoria».
Para Honda, Jurong será su duodécimo club tras pasar por Nagoya Grampus, VVV, CSKA de Moscú, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftçi Baku, Sūduva y Paro.