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El exdelantero del Tottenham Hotspur Clive Allen se ha ofrecido a asesorar al delantero del Bayern de Múnich Harry Kane si el recién coronado ganador del Balón de Oro emprende una segunda carrera deportiva en la NFL. El capitán de Inglaterra lleva mucho tiempo admirando el fútbol americano y sigue abierto a probar suerte como pateador cuando finalmente cuelgue las botas.

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Un exdelantero del Tottenham ofrece consejos

Allen está sobradamente capacitado para orientar al goleador de 33 años en su salto al fútbol americano, ya que jugó como pateador en los London Monarchs de NFL Europe. Kane se convirtió recientemente en el primer inglés desde Michael Owen en 2001 en ganar el Balón de Oro tras marcar 73 goles en 65 partidos con el Bayern y con Inglaterra durante la temporada 2025-26. También ha ganado dos títulos de la Bundesliga y una Copa de Alemania en Múnich.

El capitán de Inglaterra contempla dar el salto al fútbol americano

Aunque Kane ha batido numerosos récords goleadores en Alemania, nunca ha ocultado su pasión por el fútbol americano. Al hablar anteriormente de sus planes de futuro, Kane dijo: «Todo depende de lo que pase en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es una opción mucho más realista, por decirlo así».

Preguntado por las posibilidades de que la estrella del Bayern dé el salto, Allen declaró a talkSPORT: «Se habla de ello. Estaré encantado de ayudarle. De lo que estoy seguro es de que tiene la potencia de pierna necesaria para hacerlo, sin duda».

«Y hay que tener una pierna de golpeo muy potente. Él también tendrá la mentalidad necesaria para afrontar el reto. Así que sí, sería divertido verle intentarlo».

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El pateador de los Jaguars destaca el reto mental

Aunque Cam Little, pateador de los Jacksonville Jaguars, cree que el delantero tiene la potencia de pierna y la técnica necesarias, advirtió de que le resultaría difícil adaptarse culturalmente a pasar los partidos en la banda.

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En declaraciones a The Associated Press, Little dijo: «Es muy diferente estar sentado en la banda todo el partido. No vas a tocar el balón y no tienes el mismo desparpajo, supongo, porque él es el delantero estrella del equipo. Así que ese desparpajo queda un poco de lado. Tienes que dejar que los demás hagan el trabajo importante y tú sales ahí básicamente para apoyar a todos.

«Probablemente tenga talento suficiente para hacerlo. Su técnica en el fútbol es muy buena. Pero, diría yo, es un reto mental muy diferente al del fútbol. Sería como si tuviera que ejecutar cinco acciones a balón parado al día. Y tendría que resolver bien las cinco o no habría hecho su trabajo ese día».

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La ampliación de contrato aplaza el sueño americano

Cualquier posible salto al otro lado del Atlántico queda aún a varios años vista, después de que Kane acordara recientemente una ampliación de contrato que le vincula al Bayern hasta 2029. Cuando el capitán de Inglaterra ponga fin a su carrera en Europa, tratará de seguir el ejemplo de Brandon Aubrey, pateador de los Dallas Cowboys. El estadounidense logró dar el salto a la NFL tras comenzar su carrera en la Major League Soccer y la USL.