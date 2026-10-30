¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP
Traducido por

La leyenda del Real Madrid revela los entresijos del fracaso del fichaje de Messi en 2001

Fichajes
Primera División
Real Madrid
Barcelona
L. Messi
Neymar
M. Portugal
España

Seguimos a Neymar y Coutinho, y la recomendación de ficharlos estaba presente.

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Miguel Ángel Portugal, exestrella del Real Madrid, reveló que Lionel Messi, leyenda del Barcelona, podría haber vestido la camiseta merengue en 2001.

Ángel Portugal, de 70 años, jugó en las filas del Real Madrid, también dirigió al equipo del Castilla y trabajó como ojeador de talentos y secretario técnico del club blanco.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Miguel Ángel Portugal durante su entrevista con el diario As, en la que relató algunas historias sobre jugadores que podrían haber vestido la camiseta del Real Madrid con anterioridad.

Cuando al principio le preguntaron por los jugadores cuya contratación recomendó, dijo: «Seguimos a Neymar y a Coutinho, y la recomendación de ficharlos estuvo siempre presente. Los informes sobre ellos todavía se encuentran en el archivo del club».

Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

31 oct 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

Primera División

01 nov 2026

RMA

RMA

Y añadió: «En cuanto a Toni Kroos, lo vimos cuando tenía 16 años y jugaba en la posición de mediapunta. Y un día le dije: tengo informes sobre ti aquí».

Y continuó: «Lo mismo ocurre con Luka Modric. Cuando empezó su carrera, era de complexión algo débil, pero evolucionó mucho en Inglaterra, y eso tuvo un gran efecto positivo en él».

También habló del seguimiento que hizo al brasileño Robinho con anterioridad, afirmando: «Sí, lo seguí en la Copa São Paulo juvenil cuando era un niño, igual que seguí a muchos otros jugadores. La habilidad que poseía era diferente».

Y agregó: «Por ejemplo, respecto a la habilidad de Vinicius. Vinicius se basa en el arranque y en encarar a los defensas, mientras que Robinho se caracterizaba por la imaginación y la habilidad técnica».

Y, hablando de los jugadores que se podrían haber fichado pero cuyo traspaso no se concretó, llegó el turno de Lionel Messi.

Dijo: «Hubo un momento en el que pudimos movernos para ficharlo, pues todavía no tenía un contrato profesional con el Barcelona, y las negociaciones para renovar su contrato no se habían cerrado, y en aquel momento una de las personas cercanas a él ofreció su traspaso al Real Madrid».

Y añadió: «No sé si era cierto o no, pero la información llegó al club, y consistía en que se podía mover para ficharlo».

Y subrayó: «La oportunidad existió realmente. El club no quiso romper sus relaciones con el Barcelona, pero sí hubo un acercamiento. No obstante, creo que no habría dado ese paso por respeto a la relación entre ambos clubes».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google