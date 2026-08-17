Rodri, la estrella del Manchester City, está cerca de fichar oficialmente por el Barcelona durante el actual mercado estival.

El Real Madrid negoció con Rodri para hacerse con sus servicios, y el jugador aceptó incorporarse al conjunto merengue, antes de cambiar su destino de forma sorpresiva tras la irrupción del Barcelona.

Como era de esperar, este asunto provocó un gran número de reacciones, especialmente porque la competencia entre los dos gigantes españoles se intensificará esta temporada tras lo ocurrido con el capitán de la selección de España.

Jorge Valdano, leyenda del Real Madrid, aseguró que el fichaje de Rodri no influirá demasiado en la forma de jugar del Barcelona.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones de Valdano, analista de la cadena Movistar, quien dijo: "El fichaje de Rodri es estratégico para el Barça, pues el jugador añadirá un toque especial a todo lo que propone Flick, pero en el Real Madrid habría provocado una revolución en la forma de jugar del equipo, y habría mejorado todo lo que le rodea".

Y añadió: "Para mí, lo que Rodri aportará al Barcelona vale 35 millones de euros, mientras que lo que el Real Madrid perderá por su culpa vale 40 millones de euros".

De esta manera, la exestrella argentina dejó claro que el impacto negativo del fichaje de Rodri sobre el Real Madrid durante la temporada será mayor que su impacto positivo sobre el propio Barcelona.

Y prosiguió: "El balón habría llegado a los delanteros en menos tiempo, y les habría llegado mejor. Este tipo de impacto que generan los jugadores que lo poseen no es un impacto que aparezca necesariamente en el número de goles, sino un impacto en la forma de jugar, y este jugador, precisamente por eso, es el mejor jugador del mundo".