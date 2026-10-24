La leyenda del Real Madrid: espero una victoria sobre el Barcelona por tres goles

Steve McManaman, leyenda del Real Madrid, pronosticó la victoria del conjunto blanco sobre el Barcelona por 3-1 en el esperado Clásico del domingo por la noche, en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport publicó las declaraciones de McManaman, realizadas durante su entrevista con la plataforma 365Scores.

McManaman afirmó: "Espero que el Real Madrid gane por 3-1, pero veamos qué pasa. Este partido siempre se sale de lo previsto".

Y añadió: "Será un partido muy intenso, porque ambos equipos tienen la capacidad de decidir los enfrentamientos importantes".

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Señaló que los pequeños detalles serán decisivos, y en primer lugar el aprovechamiento de las ocasiones frente a la portería y el manejo de la presión en los momentos clave.

McManaman describió la ausencia del jugador brasileño Vinicius Junior como algo que será muy influyente, explicando que Vinicius es capaz de cambiar el curso del partido gracias a su velocidad y a sus recursos en los duelos individuales con los defensas.

McManaman no cree que Kylian Mbappé sea capaz por sí solo de suplir esa ausencia, pues dijo: "Mbappé tiene grandes recursos, por supuesto, pero son dos jugadores completamente distintos, y no puedes compensar todo lo que aporta Vinicius simplemente poniendo a otro jugador en su lugar".

En base a ello, McManaman considera que José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, estará obligado a encontrar la solución táctica adecuada para mantener el peligro ofensivo del Real Madrid pese a la ausencia de su estrella brasileña.

El exjugador del Real Madrid también eligió a Kylian Mbappé por encima de Lamine Yamal en la disputa por el premio del Balón de Oro.

Respondió sin dudarlo: "Elegiría a Mbappé. Es un jugador capaz de marcar la diferencia y anotar goles en los partidos más importantes, y además tiene la experiencia suficiente que le ayuda a lidiar con la presión".

McManaman también elogió a la estrella del Barcelona, pero se mantuvo en su elección, diciendo: "Yamal es un jugador muy talentoso, y ha ofrecido un gran nivel a pesar de su corta edad, pero si tuviera que elegir entre los dos ahora mismo, votaría por Mbappé".