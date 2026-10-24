Jorge Valdano, leyenda del Real Madrid, habló del esperado Clásico contra el Barcelona, este domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, en la cumbre de la décima jornada de LaLiga.

El diario Sport publicó las declaraciones de Valdano, que realizó durante el programa Un café en las alturas, donde afirmó que el Barcelona es el favorito por una amplia diferencia.

Y añadió: "Pero el Real Madrid es capaz de ganar en cualquier campo, cuenta con una plantilla magnífica, aunque tiene dificultades para construir el juego".

Continuó: "Lo que el Real Madrid necesita es hacer llegar el balón a los delanteros de forma más rápida y mejor. Y si lo consigue, el Real Madrid será uno de los equipos más difíciles de parar en Europa esta temporada".

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Valdano se detuvo en el gran nivel que ofrece el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, y en el valor de la academia de La Masia.

La leyenda del Madrid dijo: "Han aparecido jugadores que, probablemente, no habríamos visto en el Barcelona de no ser por la crisis económica. No hablo de Cubarsí ni de Yamal, pues ellos poseen un talento excepcional. Hay otros jugadores que son fruto de la crisis".

En cuanto al caso Negreira, se limitó a afirmar de forma tajante que el asunto ya debería haberse resuelto, diciendo: "El caso no puede permanecer abierto, porque es una fuente continua de polémica".

Y cuando se le preguntó si Mourinho era un entrenador ideal para el vestuario del Real Madrid, que vivió grandes turbulencias durante la temporada pasada, Valdano respondió afirmativamente, explicando: "Es un líder fuerte y autoritario, y es completamente distinto a Ancelotti, Zidane y Del Bosque, que lograron éxitos enormes con el Real Madrid".

Valdano no eludió la pregunta cuando se le recordaron las desavenencias que surgieron entre él y el entrenador portugués durante el periodo en que coincidieron en el club, en las temporadas 2010-2011.

Dijo: "Teníamos dos visiones diferentes, y acabamos chocando. Siempre creí que las personas inteligentes terminan por llegar a un punto de encuentro, pero en este caso me di cuenta de que eso no siempre ocurre, y de que las diferencias a veces son tan grandes que resulta imposible alcanzar un terreno común".

Valdano fue algo menos contundente cuando se le pidió señalar al jugador que merece el Balón de Oro, pues dijo: "Hay 5 candidatos", y mencionó los nombres de Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Rodri, sin decantarse por ninguno de ellos frente a los demás.