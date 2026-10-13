Jamie Carragher, exleyenda del Liverpool, logró evitar el fantasma de la bancarrota después de pagar sus deudas fiscales pendientes con la agencia tributaria y de aduanas británica, poniendo fin así a una crisis financiera que amenazaba con declararlo en quiebra.

El representante de la agencia confirmó, durante una audiencia en el Tribunal de Insolvencia y Sociedades de Londres, el pago de la cantidad adeudada, sin revelar su valor, después de que las estimaciones previas oscilaran entre 700.000 y 800.000 libras esterlinas.

El juez Nicholas Briggs ya había rechazado anteriormente la solicitud para declarar la quiebra de Carragher, presentada el pasado mes de agosto, según informó la cadena británica "BBC".

Carragher, de 48 años, disputó toda su carrera profesional con el Liverpool y contribuyó a la conquista del título de la Liga de Campeones de Europa en 2005, antes de retirarse en 2013, tras haber jugado 737 partidos con la camiseta del club.

Tras colgar las botas, el exdefensa inglés se dedicó al análisis deportivo y se convirtió en uno de los rostros más destacados de las cadenas "Sky Sports" y "CBS Sports".