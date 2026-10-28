La leyenda del fútbol japonés Takeshi Okada dimite de forma repentina como vicepresidente de la JFA por el apoyo de la AFC al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

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La leyenda del fútbol japonés Takeshi Okada ha dimitido por sorpresa como vicepresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA). El exseleccionador dejó el cargo alegando un conflicto fundamental entre sus convicciones personales y el rumbo político actual de la gobernanza del fútbol internacional.

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Los principios por encima de la política para una leyenda de Japón

En una decisión que ha conmocionado al fútbol asiático, Okada ha dejado oficialmente su cargo de vicepresidente de la JFA. El veterano entrenador, que dirigió a Japón en dos Mundiales, confirmó que su salida se hizo efectiva el 24 de octubre. Su marcha pone fin a una etapa que comenzó en marzo de 2016 y deja un vacío importante en la dirección de la JFA en pleno debate regional.

Okada, de 70 años, publicó un comunicado en el que explicó que su decisión se debía a una discrepancia de principios éticos. «He decidido dimitir de mi cargo de vicepresidente», declaró Okada enla web oficial de la federación. «Siempre he creído que el deporte debe ser noble y he valorado su importancia social. Sin embargo, las recientes actuaciones en torno a la Copa Mundial de la FIFA han abierto una brecha importante entre mis convicciones y lo que se ha hecho. Como deportista, no podía aceptarlo, y eso me ha llevado a tomar esta decisión».

La polémica sobre Infantino llega a la JFA

La salida de Okada parece ser una reacción directa a los recientes acontecimientos relacionados con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El máximo dirigente del fútbol mundial ha recibido críticas por cuestiones de transparencia y neutralidad política, especialmente en relación con los planes de inversión comercial. Pese a estas inquietudes, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) celebró recientemente un congreso extraordinario en Tokio en el que reiteró su apoyo inquebrantable a la actual dirección de la FIFA, una postura que Okada consideró incompatible con sus valores.

El presidente de la AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, declaró que la «unidad es nuestra mayor fortaleza» y que están preparados para seguir adelante con Infantino. Para Okada, ese respaldo colectivo a la actual dirección de la FIFA era incompatible con su integridad personal.

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Okada reconoció la necesidad estratégica de que Japón mantenga su sintonía con la AFC, pero insistió en que él no podía participar personalmente en ello. «Entiendo que hay razones prácticas para alinearse con la AFC, dado el impacto que tiene en el fútbol japonés nuestra relación con la confederación», añadió.

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Miyamoto y el alineamiento con la AFC

El presidente de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, respondió a la situación subrayando la importancia de la solidaridad regional. Tras las reuniones con Infantino, Miyamoto señaló que apoyar al presidente de la FIFA era la línea establecida para las naciones asiáticas. Sugirió que mantener una postura de la JFA acorde con la posición colectiva de la AFC es un requisito fundamental para la posición geopolítica de la federación en el fútbol mundial.

Miyamoto confirmó que consideraba el apoyo de la AFC a Infantino como la base de la actuación de Japón. Aunque respetaba la decisión de Okada de marcharse antes de terminar su mandato, el presidente indicó que la JFA debe dar prioridad a sus relaciones dentro de la confederación para garantizar la seguridad y la estabilidad del fútbol nacional.

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Un legado de integridad en el fútbol japonés

Okada sigue siendo una de las figuras más respetadas de la historia del deporte japonés, tras haber dirigido a la selección en los Mundiales de 1998 y 2010. Su decisión de dejar el cargo ha recibido elogios de quienes valoran la transparencia en el deporte. Al dimitir por una cuestión de conciencia, ha reforzado su reputación como dirigente que antepone la nobleza del fútbol a las ventajas de ocupar un alto cargo directivo.

«Siento mucho dejar mi cargo antes de que termine mi mandato, pero espero que comprendan que he tomado esta decisión después de meditarla detenidamente», concluyó.