La leyenda del club Marten de Roon deja el Atalanta y se va a la Liga de Campeones

Marten de Roon va a dejar el Atalanta, informa Fabrizio Romano. La leyenda del club, de 35 años, está a punto de completar un traspaso nacional a la AS Roma. El Atalanta «tenía otros planes» y estaba dispuesto a dejarle salir.

De Roon estuvo entrenado durante años en el Atalanta por Gian Piero Gasperini, que el pasado verano optó por un cargo en el Stadio Olimpico. Y con éxito, ya que condujo a la Roma por primera vez desde 2019 a la Liga de Campeones.

«Marten de Roon quiere dar el paso a la AS Roma y ha informado al Atalanta de su deseo de jugar la Liga de Campeones a las órdenes de Gasperini», escribe Romano.

De Roon tiene contrato hasta mediados de 2027 con el Atalanta y un valor de mercado de unos 3,2 millones de euros. Aún no se conoce el importe del traspaso, aunque, debido a los servicios prestados y a su edad, probablemente se trate de una cantidad simbólica.

El Atalanta se reforzó este sábado con Franck Kessié, que regresó a Bérgamo y podría encajar perfectamente en la posición de De Roon. No está claro si la llegada del marfileño ha influido en la decisión de De Roon.

Mientras tanto, la Roma ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig por el traspaso del marroquí Neil El Aynaoui. El mundialista será cedido por cuatro millones de euros y podrá ser comprado de forma definitiva por 25 millones de euros (excluido el porcentaje de reventa).

Así se libera un hueco para De Roon, que se marcha del Atalanta como una auténtica leyenda del club. El centrocampista de contención de Zwijndrecht disputó 445 partidos con La Dea. Nadie le igualó.

El Atalanta terminó la pasada temporada en una decepcionante séptima posición en la Serie A y, con ello, solo logró clasificarse para la Conference League. El 22 de octubre juega en Ámsterdam contra el Ajax.

En la Roma, De Roon se encontrará con sus compatriotas Donyell Malen y Devyne Rensch, mientras que el marroquí de Ámsterdam Anass Salah-Eddine también milita en el club. De Roon competirá con Manu Koné, Bryan Cristante y Nicolò Pisilli, aunque Koné tiene, en principio, asegurado un puesto en el once inicial.