La leyenda del club Marten de Roon deja el Atalanta y jugará la Liga de Campeones

Marten de Roon va a dejar el Atalanta, informa Fabrizio Romano. La leyenda del club está a punto de completar un traspaso nacional a la AS Roma. El Atalanta «tenía otros planes» y estaba dispuesto a dejarle salir.

De Roon fue entrenado durante años en el Atalanta por Gian Piero Gasperini, quien el verano pasado optó por una etapa en el Stadio Olimpico. Y con éxito, ya que llevó a la Roma a la Champions League por primera vez desde 2019.

«Marten de Roon quiere dar el paso a la AS Roma y ha informado al Atalanta de su deseo de jugar la Champions League a las órdenes de Gasperini», escribe Romano.

De Roon tiene contrato hasta mediados de 2027 con el Atalanta y un valor de mercado de unos 3,2 millones de euros. Por ahora se desconoce qué cantidad exacta implica el traspaso.

El Atalanta se reforzó este sábado con Franck Kessié, que regresó a Bérgamo y podría encajar perfectamente en la posición de De Roon. No está claro si la llegada del marfileño ha influido en la decisión de De Roon.

La Roma, mientras tanto, ya ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig por el traspaso del marroquí Neil El Aynaoui. El mundialista será cedido por cuatro millones de euros y podrá ser comprado de forma definitiva por 25 millones de euros (excluido el porcentaje de reventa).

Así se libera un hueco para De Roon, que se marcha del Atalanta como una auténtica leyenda del club. El mediocentro de contención de 35 años, nacido en Zwijndrecht, disputó 445 partidos con La Dea. Nadie le igualó.

El Atalanta terminó la pasada temporada en una decepcionante séptima posición en la Serie A y de ese modo solo se clasificó para la Conference League. El 22 de octubre jugará en Ámsterdam contra el Ajax.