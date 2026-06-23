Sergio Agüero cree que Julián Álvarez debería dejar el Atlético de Madrid y ve al Barcelona como su destino ideal.

Agüero respaldó la decisión del atacante de marcharse este verano y afirmó que su estilo encajaría a la perfección en el Barça.

Así lo afirmó en el canal «Gigantes», recogido por «Mundo Deportivo», tras las palabras de Álvarez (26 años), quien admitió su deseo de dejar el Atlético. Agüero, que jugó en Atlético, Manchester City y Barcelona, afirmó que «no hay nada de malo» en la franqueza de su compatriota.

Agüero, retirado con la camiseta del Barça desde 2021, añadió: «El club no hará declaraciones, y el jugador debe ser sincero: se reunió con la directiva y acordaron que irse era lo mejor».

Y añadió: «Si yo fuera el club y el jugador no se sintiera cómodo en la ciudad, con los compañeros o con el entrenador, lo mejor sería buscar una salida y venderlo».

Valoró la sinceridad del jugador: «No puedes tener a un futbolista con mal comportamiento todo el año; si no está a gusto, el club debe ayudarle».

Eso sí, alertó de que, si el Atlético se mantiene inflexible, al final quien pierde es el jugador.

Sobre su futuro, añadió: «Encajaría en muchos clubes, pero sería un gran fichaje para el Barcelona gracias a su estilo impredecible y sus cualidades ofensivas muy completas».

Además, destacó su polivalencia: «Es bueno tener jugadores así. Puede jugar de delantero, extremo, mediapunta o interior; es útil cuando otros están lesionados».