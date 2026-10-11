Las declaraciones de Omar Al Ghamdi, exestrella del Al Hilal, han encendido una gran polémica después de dirigir una crítica directa a Mohamed Noor, leyenda del Al Ittihad, a raíz de su aparición en un vídeo en el que celebraba junto a Fahad Al Mufarrej, director de la selección saudí, tras la conquista del título de la última Copa del Golfo Arábigo por parte de Arabia Saudí, en una escena espontánea que se convirtió en material de debate durante el estudio de análisis de la cadena de canales saudíes "Al Riyadiya".

Lee también: Al Nesyri, en el banquillo de los acusados... y el motivo es Yassine Bounou

El vídeo se emitió durante el estudio de análisis, donde apareció Mohamed Noor celebrando con Al Mufarrej, antes de que Al Ghamdi comentara su comportamiento con expresiones que provocaron la ira de la leyenda del Al Ittihad, quien no dudó en responder con contundencia, manifestando su total rechazo a ser calificado de caótico y asegurando que su excompañero lo conoce bien y sabe cómo es su personalidad.

Omar Al Ghamdi, exjugador del Al Hilal, dijo: "Mohamed Noor siempre es caótico, tanto dentro como fuera del campo, y nunca va a cambiar". Esa fue la frase que abrió la puerta al enfrentamiento verbal entre ambas estrellas, después de que Noor considerara que la declaración no refleja la realidad de lo que ocurrió durante la celebración del título del Golfo.

Mohamed Noor responde con enfado: ¡Omar no dormía antes de enfrentarse a mí!

Mohamed Noor no dejó pasar las declaraciones de Al Ghamdi, ya que le respondió en un tono airado, asegurando que no acepta ese calificativo, sobre todo porque Al Ghamdi lo conoce de cerca, dados los enfrentamientos que los unieron a lo largo de sus trayectorias en el fútbol saudí.

Noor afirmó en declaraciones al programa "Nadina": "Yo no acepto estas declaraciones, porque Omar me conoce bien. Yo no soy caótico; él no dormía antes de enfrentarse a mí".

Y la leyenda del Al Ittihad concluyó: "No sé por qué dijo lo que dijo, pero yo estaba contento y celebré con Al Mufarrej de forma espontánea, no hay nada más. Vi lo que comentó sobre la selección y me quedé conmocionado, porque no está contento como nosotros".