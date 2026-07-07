Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

Traducido por

La leyenda del ajedrez estalla tras la derrota de Egipto... Kasparov: «¡La FIFA es un chiste corrupto!»

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

Los «Faraones» se despidieron del Mundial con un final cruel

El ajedrecista ruso Garry Kasparov criticó la eliminación de Egipto del Mundial 2026 y acusó a la FIFA de corrupción.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos, tras ir 2-0 arriba.

En su cuenta de «X», Kasparov escribió: «Un gol increíble de Egipto es anulado por una falta lejana».

Y añadió: «Luego se repite la misma situación unos minutos después, y se concede un gol a Argentina sin anularlo. ¿No hay vídeoarbitraje? ¿Nada?».

Y concluyó: «La FIFA vuelve a parecer un chiste de mal gusto y favorece a las estrellas».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó al árbitro por no pitar un penalti a favor de su equipo antes del tercer gol argentino.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google