La leyenda de Túnez afirma que Marruecos no se clasificó por suerte y ahora compite por el título del Mundial

Tarek Diab, leyenda de Túnez, elogió el pase de Marruecos a cuartos del Mundial 2026.

Marruecos avanzó tras vencer 3-0 a Canadá y se medirá a Francia.

En un vídeo en X, añadió: «Enhorabuena a los responsables marroquíes, al rey, al Gobierno y al pueblo, porque la selección de Marruecos no ha llegado por casualidad, por suerte ni por azar».

Y añadió: «Este logro no es obra de la casualidad, sino de años de esfuerzo».

Ziab destacó que «Marruecos ha invertido mucho dinero en crear unas infraestructuras excepcionales, con una planificación deportiva adecuada y la puesta en marcha de centros de formación y estadios del más alto nivel».

Concluyó: «Marruecos ya no es solo un equipo árabe o africano; compite por ganar el Mundial y se mide a potencias como Francia o Argentina».

Y concluyó: «En este Mundial hemos visto a Marruecos imponer su estilo, como contra Brasil y Holanda».