La leyenda de Marruecos a Kooora: basta de racismo, es hora de alzar la bandera de África

Mustapha Hadji, leyenda de la selección marroquí, reclamó que la final del Mundial 2030 se dispute en suelo marroquí, señalando que "ha llegado el momento de alzar la bandera de África".

Marruecos participa en la organización del próximo Mundial junto a España y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno, en conmemoración del centenario del inicio del torneo.

Marruecos y España compiten por albergar el partido final del Mundial 2030.

La prensa española lanza una fuerte campaña para que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que Marruecos insiste en celebrar el encuentro en el Gran Estadio Hassan II, actualmente en construcción en la provincia de Benslimane, cerca de Casablanca.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que "la final del Mundial debe disputarse en un estadio legendario como el Santiago Bernabéu".

Sin embargo, Mustapha Hadji considera que es justo que ese partido se dispute en Marruecos, sobre todo porque los países de Europa y América del Norte han albergado el torneo en numerosas ocasiones a lo largo de la historia.

Hadji declaró, en una entrevista en vídeo para Kooora que se publicará más adelante: "Por supuesto que quiero que la final se dispute en Marruecos, en Casablanca o en Rabat, sobre todo porque tenemos las capacidades que nos habilitan para ello".

Y añadió: "Deseo ver la final del Mundial disputarse en África por segunda vez, después de la primera, que fue en Sudáfrica en 2010. Creo que ha llegado el momento de alzar la bandera africana".

Sobre la reclamación de la prensa española de albergar la final del Mundial pese a la polémica en torno al racismo que se ha extendido recientemente en los estadios españoles, Hadji comentó: "Sí, con sinceridad, considero que hay racismo. Y además practican el racismo también cuando reclaman alejar el partido de África pese a haberse disputado más de una vez en Europa y en Estados Unidos".

Sobre si Marruecos es capaz de ofrecer una edición mundialista que supere al Mundial 2022 de Catar, que algunos clasifican entre los mejores de la historia, Hadji mostró su confianza en las capacidades de Marruecos.

La exestrella marroquí respondió: "Sí, los responsables del fútbol marroquí trabajan desde 2012 en más de un frente para desarrollar el juego, y hoy tenemos todas las cualidades, hasta el punto de que los jugadores con doble nacionalidad que militan en las ligas europeas piden jugar para Marruecos".

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