La leyenda de Manchester United: Mourinho puso al Real Madrid al mismo nivel que el Barcelona

Ander Herrera, leyenda del Manchester United, fue invitado al pódcast «El camino de Mario», junto a su amigo Mario Suárez, para hablar en una extensa entrevista sobre su carrera futbolística, que aún continúa en su club favorito, el Real Zaragoza.

A lo largo de su trayectoria en el Athletic Club, el Manchester United, el Paris Saint-Germain y Boca Juniors, Herrera trabajó bajo la dirección de varios entrenadores destacados, entre ellos José Mourinho, actual técnico del Real Madrid.

Herrera habló largo y tendido sobre el entrenador portugués, recuperando algunas anécdotas y ofreciendo un breve análisis de su personalidad y su estilo de trabajo.

El diario Sport publicó lo más destacado de lo que dijo Ander Herrera sobre el entrenador portugués, donde explicó: «Mourinho para mí es un entrenador de hombres. Pertenece a una época del fútbol en la que los jugadores no eran tan sensibles. Las críticas se entendían, se aceptaban y se respetaban, y también las jerarquías dentro del equipo se respetaban».

Herrera trabajó bajo la dirección de Mourinho en el Manchester United, el club con cuya camiseta disputó el mayor número de partidos junto al Athletic Club, con 189 encuentros con cada uno de ellos, según el portal Transfermarkt.

El centrocampista recuperó de aquella etapa una situación que ilustra la personalidad del entrenador portugués y, al mismo tiempo, la naturaleza de su estrecha relación con los jugadores, al decir: «Recuerdo un partido tras el enfrentamiento contra el Saint-Étienne en la Europa League, cuando Mourinho vino delante de todos y me dijo que había sido un desastre y cosas por el estilo... pero al día siguiente nos abrazamos».

Mourinho comenzó esta temporada su segunda etapa con el Real Madrid y, tras un inicio accidentado, logró devolver al equipo al buen camino. Desde el parón internacional, el Real Madrid no ha sufrido ninguna derrota, y las victorias en la Liga de Campeones y en el Clásico devolvieron al conjunto blanco a la pelea por todos los títulos.

Al hablar sobre la situación de Mourinho con el conjunto blanco, Herrera no dudó en señalar las dificultades a las que se enfrentará, con la confianza de que el entrenador portugués tiene soluciones para todo.

Y recalcó: «Veo que Mourinho se enfrenta a un toro difícil de domar. El Real Madrid llega tras dos años complicados, en los que el equipo vivió mucho ruido, y también mucho ruido rodeó a sus estrellas. Estamos en la era post Toni Kroos y post Luka Modric, y no es fácil. Es una tarea ardua».

Todos los datos indican que esta entrevista se realizó antes del Clásico, que terminó con la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 2-1, gracias al doblete de Kylian Mbappé. Y aunque el conjunto blanco no ofreció un rendimiento del todo fluido y convincente en cuanto al estilo de juego, la mejora en comparación con sus partidos anteriores fue enorme.

Por este motivo, Herrera es consciente de que enfrentarse al Barcelona dirigido por Flick no es en absoluto una batalla fácil.

El centrocampista justificó su punto de vista al decir: «Y además se enfrenta a un Barcelona que es invencible. Se han juntado todas estas circunstancias, pero si hay alguien que tiene el carisma, y diría también... la fuerza y la solidez necesarias para darle la vuelta a las cosas, ese es Mourinho. Ya lo hizo durante su primera etapa, cuando logró, no sé si dio la vuelta por completo a la balanza, pero al menos consiguió poner al Real Madrid al mismo nivel que el Barcelona».