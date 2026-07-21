El árbitro inglés Anthony Taylor ha anunciado su retirada del arbitraje, tras la conclusión del Mundial 2026, poniendo fin a una trayectoria que se extendió durante más de dos décadas, en las que dirigió cientos de partidos en los más altos niveles nacional, continental e internacional.

El último partido de Taylor fue en los octavos de final del Mundial, que enfrentó a España y Portugal, y que terminó con la victoria del combinado español gracias a un gol agónico marcado por Mikel Merino en el tiempo añadido, lo que supuso la eliminación de Cristiano Ronaldo del torneo, antes de que "La Roja" continuara su camino hacia la conquista del título.

Taylor, de 47 años, dirigió a lo largo de su carrera 831 partidos, entre ellos 432 encuentros en la Premier League a lo largo de 16 temporadas, además de haber arbitrado la final de la Liga de Campeones de 2024 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid.

Según las estadísticas de "Opta", Taylor es el tercer árbitro que más partidos ha dirigido en la Premier League en toda la historia, ya que solo le superan Mike Dean (560 partidos) y Martin Atkinson (462 partidos).

Taylor, en el comunicado en el que anunció su retirada, según recogió el diario "The Athletic", este martes, declaró: "Arbitrar al más alto nivel ha sido un gran honor para mí, pero las presiones son enormes y el escrutinio no cesa. Siento que ha llegado el momento adecuado para retirarme y comenzar un nuevo capítulo en mi carrera".

Y añadió: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis asistentes Gary y Adam, a mis compañeros árbitros, y a todos los que han trabajado en el fútbol y me han apoyado a lo largo de estos años. Y lo más importante, agradezco a mi familia y a mis amigos su continuo apoyo, a pesar de los grandes sacrificios que ha exigido esta profesión".

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Taylor participó en el arbitraje de dos ediciones del Mundial, la primera en Qatar en 2022, y la segunda en el pasado torneo, además de haber dirigido partidos en dos ediciones de la Eurocopa, en 2020 y 2024.

Entre los momentos más destacados de su trayectoria también figuran el arbitraje de la final de la FA Cup en 2017 y 2020, la final de la Copa de la Liga inglesa en 2015, así como la final del playoff de ascenso a la Premier League en 2018.

Por su parte, Howard Webb, presidente del comité de árbitros profesionales de Inglaterra, elogió la trayectoria de Taylor, afirmando: "Demostró a lo largo de muchos años que es uno de los mejores y más exitosos árbitros que ha dado el fútbol inglés. Y su valía no se limitó a lo que ofreció dentro del campo, sino que también fue un ejemplo para sus compañeros y para la nueva generación de árbitros".

Y añadió: "La profesionalidad que mostró, junto con su continuo apoyo a sus compañeros y a los árbitros emergentes, reflejan su personalidad singular y su gran contribución al desarrollo del sistema arbitral inglés".