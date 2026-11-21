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La leyenda de la NFL Tom Brady ha regresado por todo lo alto al fútbol inglés al adquirir una participación minoritaria en el Chelsea, gigante de la Premier League. El siete veces campeón de la Super Bowl se incorpora a la sociedad propietaria Clearlake Capital y ejercerá como asesor tras su reciente salida del Birmingham City.

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La leyenda de la NFL invierte en la Premier League

Brady ha adquirido una participación minoritaria en el Chelsea. La leyenda de la NFL se ha asociado con la sociedad Clearlake Capital, que actualmente controla el club de la Premier League. Según ESPN, se espera que Brady ejerza como asesor operativo de Clearlake.

Sin embargo, el exquarterback no tendrá derecho de voto en Stamford Bridge. El abogado defensor Alex Spiro, que forma parte del grupo inversor de Brady, ayudó a negociar los últimos detalles del acuerdo.

Brady cambia el Birmingham City por Stamford Bridge

Esta inversión de gran repercusión llega apenas unas semanas después de que Brady dejara su cargo en el Birmingham City . El estadounidense se desprendió a principios de este mes de su participación del 3,3 % en el club de la segunda categoría inglesa.

Durante su etapa en St Andrew's, Brady formó parte del consejo asesor mediante una asociación con Knighthead Capital Management. Al frente de ese grupo propietario está su amigo íntimo y socio empresarial Tom Wagner. Ahora, Brady ha vuelto a centrar su atención en la máxima categoría del fútbol inglés. Se espera que su amplia experiencia en el deporte de élite le sirva en su nueva función de asesor en Londres.

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Clearlake Capital consolida su poder en el Chelsea

Brady llega en un momento de importantes cambios en la dirección del Chelsea. Todd Boehly y el también copropietario Mark Walter vendieron sus respectivas participaciones en septiembre, lo que dio a Clearlake Capital el control total del club.

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Dirigida por Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, la firma de capital privado poseía anteriormente una participación del 61,5 %. Boehly y Walter tenían un 12,83 % cada uno, mientras que el filántropo suizo Hansjorg Wyss conserva una participación igualitaria en el grupo actual.

El consorcio inicial compró el Chelsea por 2.500 millones de libras en 2022, tras la salida de Roman Abramovich, y se comprometió a invertir otros 1.750 millones de libras. Informaciones recientes apuntan a que Boehly y Walter recibieron 950 millones de libras por la venta conjunta de sus participaciones, una operación que valoró el club en la asombrosa cifra de 5.000 millones de libras, incluida la deuda.

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Una amplia cartera mundial de inversiones deportivas

Brady comenzará ahora su labor de asesor junto a Clearlake mientras el grupo traza el futuro comercial y deportivo del club. Esta nueva iniciativa prolonga su decidida expansión como propietario de equipos deportivos. Anteriormente, en 2024, los propietarios de la NFL aprobaron por unanimidad su compra de una participación minoritaria del 5 % en los Las Vegas Raiders.

Aunque no decidirá sobre los asuntos cotidianos del Chelsea, Brady sigue siendo un activo valioso para el grupo propietario. La atención se centrará ahora en cómo sus consejos operativos influyen en la estrategia del club a largo plazo.