Matthias Sammer, exestrella del fútbol alemán, criticó el rendimiento de la selección de su país en el Mundial 2026, señalando que ya no aprecia una identidad clara en el equipo, mientras elogió la personalidad que posee la selección argentina.

La cadena "Sky Sport - Alemania" recogió las declaraciones de Sammer: "Argentina era la vigente campeona del mundo y, aun así, nos permitimos subestimar a esta selección".

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Y añadió: "Argentina es una de esas selecciones que nunca se rinden. Y, por supuesto, no se puede aprobar la manera en que se comportaron tras el pitido final (contra España en la final), pero eso forma parte de su identidad. Su estilo de juego me gusta más que lo que veo actualmente en la selección alemana".

Y prosiguió la leyenda del Borussia Dortmund: "En cuanto a la selección de Alemania, ya no soy capaz de distinguir nada en ella, ni en el aspecto técnico ni en el mental. Da motivos para redefinir el significado de la impotencia".

Alemania se despidió del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final, tras caer en los penaltis ante Paraguay, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran en empate (1-1).