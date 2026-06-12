La leyenda de Italia: Marruecos podría dar la gran sorpresa en el Mundial

El exdefensa italiano Marco Materazzi, campeón del Mundial 2006, ha dado sus favoritos para el título de 2026, que empezó ayer.

En declaraciones a Euro News, afirmó: «Si el París Saint-Germain es favorito en la Liga de Campeones tras ganar la última edición, Argentina podría ser la favorita para el Mundial por el mismo motivo».

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El exjugador del Inter añadió: «Portugal, España y Marruecos también serán muy fuertes; este último podría ser la gran sorpresa».

Cabe recordar que el superordenador de la plataforma Opta pronosticó los favoritos al título de la siguiente manera:

España lidera con un 16,1 %, seguida de Francia (13 %), Inglaterra (11,2 %) y Argentina (10,4 %); el sistema otorga a Marruecos un 1,9 % (puesto 12).

Mañana debutará ante Brasil en el Grupo C, donde también están Haití y Escocia.