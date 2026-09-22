La leyenda de Inglaterra sobre el caos del United: la familia Glazer encontró a alguien peor que ellos

La leyenda del fútbol inglés Gary Lineker criticó con dureza a la dirección del Manchester United, responsabilizando al propietario del club, Jim Ratcliffe, de los problemas que atraviesa el equipo, en coincidencia con el irregular arranque de temporada bajo la dirección del entrenador Michael Carrick.

El Manchester United ocupa la 12ª posición en la Premier League tras disputarse cinco jornadas, con 5 puntos (1 victoria, 2 empates, 2 derrotas), después de que el inicio del equipo fuera contrario a las expectativas, lo que ha aumentado la presión en torno a Carrick y su futuro con el club.

Lineker considera que los problemas del Manchester United comienzan en la cúpula de la dirección, criticando el papel que desempeña Ratcliffe desde que adquirió una participación minoritaria en el club a la familia Glazer en 2024 y asumió la responsabilidad de los aspectos deportivos.

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El diario alemán Bild recogió lo que dijo Lineker durante el pódcast «The Rest Is Football»: «Cuando miro al Manchester United, veo problemas que vienen desde arriba. Debo felicitar a la familia Glazer por haber encontrado a alguien peor que ellos al que poder responsabilizar, y lo llevaron a la cima para que cargara con todas las críticas. Es Jim Ratcliffe».

Y añadió: «No lo veo como una persona especialmente querida, y la forma en que se dirige el club actualmente hace que toda la situación sea muy caótica. Así que me quito el sombrero ante la familia Glazer por haber conseguido desviar toda la culpa de sí misma».

Ratcliffe fue objeto de críticas por parte de la afición del Manchester United durante el último periodo debido a una serie de decisiones, entre ellas la reducción del número de empleados del club, ya que se suprimieron cerca de 450 puestos hasta finales de 2025 bajo su supervisión, además del aumento del precio de las entradas.

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Otra crisis surgió recientemente en el sector de las categorías inferiores, después de que ciertos informes señalaran el deseo de la joven promesa Jay Gabriel, de 15 años, de abandonar el club, por considerar que el Manchester United ya no es capaz de competir con los grandes clubes europeos en la disputa por los talentos.

Las críticas de Lineker llegan en un momento en el que el entrenador Michael Carrick también afronta una presión creciente, tras el irregular inicio del equipo en la liga, mientras que Ratcliffe sigue siendo uno de los principales responsables de las decisiones deportivas dentro del club desde que entró en la estructura de la propiedad.