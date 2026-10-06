La leyenda de Inglaterra a Jesus: ¡o te disculpas o serás expulsado!

Rio Ferdinand, exestrella del Manchester United y de la selección de Inglaterra y antiguo compañero de Cristiano Ronaldo, advirtió sobre las consecuencias de que continúe la polémica entre el astro portugués y el director técnico Jorge Jesús, al considerar que el entrenador podría enfrentarse al riesgo de ser destituido si no se retracta de sus declaraciones y aborda la crisis de forma clara.

Ferdinand afirmó, durante el pódcast "Rio Ferdinand presenta", que Jesús está obligado a ofrecer una disculpa pública por la manera en que gestionó la situación, y sentenció: "El entrenador tiene que disculparse, de lo contrario será destituido. Debe salir públicamente y decir: reconozco que me equivoqué al valorar esta situación".

El exdefensa inglés señaló que la continuidad de la crisis también podría repercutir en la popularidad de la selección portuguesa, ironizando sobre la caída del número de seguidores en los canales del combinado, al afirmar: "El número de seguidores bajará a 10 millones mañana si la situación sigue así".

Ferdinand criticó lo que describió como una "falta de comunicación" dentro de la Federación Portuguesa de Fútbol, al considerar que el trato con Ronaldo debe ser más claro, y dijo: "Tienen que sentarse con Cristiano Ronaldo y decirle: esto es lo que quiero hacer, y si no quieres formar parte de ello, dímelo, pero así es como van a ir las cosas".

Pese a la crisis, Ferdinand sigue creyendo en la capacidad de Ronaldo para aportar a la selección portuguesa, subrayando que el verdadero debate debe girar en torno a su papel dentro del equipo, ya sea como titular o como suplente influyente, según la naturaleza de cada partido.

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Y añadió: "Yo creo en él. La pregunta aquí es: ¿será un jugador titular, o un suplente influyente en los partidos, o un titular en algunos partidos y suplente en otros? Ese es el debate que hay que mantener".

Ferdinand concluyó sus declaraciones recalcando que la labor del entrenador no se limita a diseñar los planteamientos tácticos, sino que incluye también la gestión de los jugadores y el trato con las estrellas, al afirmar: "Estos entrenadores cobran su salario por dirigir un equipo, pero también cobran su salario por gestionar a las personas".