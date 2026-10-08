Romário, leyenda de la selección brasileña y campeón del mundo en 1994, lanzó unas declaraciones explosivas sobre la crisis que enfrenta a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, asegurando que comprende plenamente la decisión del capitán de la selección portuguesa de abandonar la concentración de su país, aunque consideró que Ronaldo cometió un único error antes de marcharse.

Durante su aparición en el "Charla Podcast" brasileño, el exdelantero brasileño se posicionó claramente del lado de Ronaldo, al considerar que el jugador se sintió poco valorado por parte del cuerpo técnico, lo que lo llevó a abandonar la concentración.

Romário declaró, en unas palabras recogidas por el diario portugués "A Bola": "Creo que ese fue el error de Ronaldo al principio... Ronaldo, en este caso, se sintió una persona que no era valorada, que ya no tenía ninguna importancia, y por eso se marchó. Eso es todo. Si yo estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo".

Pero Romário no se detuvo ahí, sino que reveló, con sus expresiones francas y directas, lo que consideró el único error que Ronaldo cometió antes de abandonar la concentración de la selección portuguesa.

La leyenda de Brasil añadió: "Pero antes de marcharme, le habría pedido a él (Jorge Jesus) que se fuera al infierno, ¡antes que nada! Pero me habría ido, eso es todo. ¿No es ese su error? Ese es el error, ¡que no insultó al hombre antes de marcharse!".

Las declaraciones de Romário vinieron a confirmar su respaldo explícito a Ronaldo en su crisis con Jesus, en medio de la continua polémica sobre los entresijos del conflicto que terminó con la salida del capitán de Portugal de la concentración de la selección nacional antes del partido ante Dinamarca.

Ronaldo había abandonado la concentración tras la escalada del conflicto con el cuerpo técnico, en una crisis que empañó la preparación de la selección portuguesa de cara a los próximos compromisos, en medio de la expectación por cómo evolucionará la relación entre el capitán de la selección y Jesus.