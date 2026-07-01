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La leyenda de África: no hay comparación posible entre Mbappé y Yamal

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Mbappé es un fenómeno, pero Yamal aún está en fase de desarrollo.

El liberiano George Weah, exjugador del París Saint-Germain, elogió a Kylian Mbappé y afirmó que no se le puede comparar con Lamine Yamal.

Mbappé ha marcado seis goles en cuatro partidos y lidera la tabla de goleadores junto a Lionel Messi.

Este miércoles marcó dos goles que dieron la victoria a Francia sobre Suecia (3-0) y el pase a octavos.

George Weah, exdelantero del Milan, declaró en «El Chiringuito»: «Mbappé es un fenómeno, un jugador excelente y un goleador magistral».

El único africano que ganó el Balón de Oro en 1995 añadió, según «RMC Sport»: «Lamine Yamal aún es joven y no se le debe comparar con Kylian Mbappé; Mbappé es un fenómeno, mientras que Yamal todavía está en fase de desarrollo».

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Tras recuperarse de una lesión, Yamal entró como suplente ante Cabo Verde (0-0) y Arabia Saudí (4-0), y fue titular en la victoria sobre Uruguay (1-0).

A pesar de seguir recuperando su mejor nivel, el joven de 18 años marcó su primer gol ante Arabia Saudí.

Wiah concluyó: «Espero que Yamal siga progresando, pero no se le puede comparar con Mbappé; todos saben que Mbappé está en un nivel completamente diferente».

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