La lesión de Szoboszlai enciende las alarmas antes de la batalla de la Liga de las Naciones

La selección de Hungría recibió un duro golpe a pocos días del inicio del parón internacional, después de que la Federación Húngara de Fútbol anunciara este martes la evolución de la lesión de su capitán, Dominik Szoboszlai, que sufrió durante el partido de su equipo, el Liverpool, ante el Crystal Palace.

Szoboszlai se había lesionado en el encuentro frente al Crystal Palace y fue sustituido en un duelo que terminó a favor del Liverpool por 3-1, dentro de la décima jornada de la Premier League.

El comunicado de la Federación Húngara informó de que Szoboszlai sufre un esguince de rodilla, y que el cuerpo médico hará todo lo posible durante los próximos días para poner a punto al capitán de la selección y lograr que vuelva a la competición lo antes posible.

Szoboszlai (26 años) ha disputado 69 partidos con la selección de su país, en los que ha marcado 18 goles, según los datos del jugador en el portal internacional Transfermarkt, confirmando su condición de uno de los pilares fundamentales en el once de Hungría.

Asimismo, Szoboszlai ha jugado 11 partidos con el Liverpool en todas las competiciones, tanto nacionales como continentales, en los que ha marcado tres goles, además de dar una asistencia, en un sólido comienzo de temporada con el conjunto red.

Se espera que la selección de Hungría dispute dos partidos durante el parón internacional de noviembre, siendo el primero ante Georgia el día 14, para después enfrentarse a la selección de Irlanda del Norte el día 17, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

Ahora, todas las miradas se dirigen al cuerpo médico en Budapest: ¿llegará el capitán a los dos partidos decisivos? ¿O la lesión le obligará a ser baja en un momento que no admite ninguna pérdida?