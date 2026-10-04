El francés Ibrahima Konaté, central del Real Madrid, sufrió una lesión en el ligamento lateral de la pierna derecha durante el parón internacional, con estimaciones que apuntan a una ausencia que podría llegar hasta las 3 semanas.

Las dudas rodean su participación ante el Villarreal, ya que su regreso dependerá de la evolución de su estado, dado que el club no quiere correr riesgo alguno con su recuperación.

Antonio Rüdiger se ha convertido en el único central del primer equipo disponible para el entrenador José Mourinho, mientras que Dean Huijsen deberá cumplir sanción por su expulsión en el derbi, Raúl Asencio se sometió recientemente a una operación quirúrgica y Militão continúa completando su proceso de recuperación.

El diario Sport informó de que José Mourinho, ante estas circunstancias, estudia devolver a Tchouaméni al eje de la defensa, o recurrir a jugadores de la academia para completar la pareja de centrales.

Mourinho también puede buscar una solución dentro del filial del Real Madrid. De hecho, el entrenador portugués estuvo presente en el partido del derbi ante el Atlético de Madrid filial.

Destaca Mario Rivas, a quien Mourinho concedió un gran número de minutos durante la pretemporada, como el recambio más cercano, después de haber logrado ganarse la confianza del entrenador portugués.

Juan Martínez es otra opción que el entrenador conoce bien, pero el descenso de su protagonismo en los equipos de categorías inferiores reduce sus opciones de competir por este puesto. En cambio, Diego Aguado amplía la lista de opciones disponibles para una defensa que se ha visto obligada a buscar soluciones por la cantidad de ausencias.

La defensa de emergencia del Real Madrid se someterá a su primera prueba ante el Villarreal, que encontró su buen camino antes del parón internacional. El Villarreal logró dos victorias consecutivas ante el Málaga y el Levante, y marcó 3 goles en cada partido, tras un inicio de temporada irregular.

La reacción positiva llegó al apostar por Molero en la posición de creador de juego y al dar un papel más protagonista a Ilias Akhomach, junto a Ayoze Pérez como referencia ofensiva del equipo. Esta fórmula ha funcionado, y el entrenador del Villarreal tendrá que decidir si seguirá apostando por ella en el estadio Santiago Bernabéu.

Esta prueba llega en plena obsesión de Mourinho por mejorar el equilibrio defensivo del equipo. El entrenador portugués aprovechó el parón para trabajar en los desajustes que quedaron en evidencia durante el derbi de Madrid ante el Atlético.

Pero tendrá que comprobar hasta qué punto hay mejoría con una defensa de emergencia y sin un margen amplio para hacer correcciones durante los partidos. El encuentro ante el Villarreal será el inicio de una serie de 5 partidos en 15 días, ya que el Real Madrid se enfrentará después a la Roma, el Sevilla y el Leipzig, antes de disputar el Clásico.

Esta serie obligará al Real Madrid a recuperar la solidez que precisamente perdió en el momento en que regresaron las ausencias para debilitar el eje de su línea defensiva. Mourinho necesita que la solución de emergencia le permita mantener y reforzar el trabajo que realizó durante el parón.

Además, devolver a Tchouaméni al centro de la defensa obligará también al entrenador a modificar el centro del campo del equipo, mientras que apostar por uno de los jugadores de la academia significa exigirle una respuesta inmediata en un calendario de partidos que no conoce la pausa.



