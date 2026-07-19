La lesión de De Jong reporta al Barcelona una indemnización millonaria

La FIFA indemnizará al Barcelona por la lesión de Frenkie de Jong en el Mundial 2026.

La lesión complica los planes del técnico Hans Flick para el inicio de la temporada 2026/2027. Aunque el daño deportivo es irreparable, el club recibirá una compensación cuya cifra variará según los días de baja del jugador.

Según el diario español «Sport», la FIFA puso en marcha en junio de 2023 el «Programa de Protección de Clubes», que prevé el pago de indemnizaciones a los clubes cuando sus jugadores sufran lesiones con sus selecciones en competiciones internacionales y estén de baja más de 28 días consecutivos.

La cobertura aplica a los partidos internacionales de categoría A y a los compromisos de las selecciones en fechas FIFA.

También cubre los amistosos de las selecciones absolutas que preparan las fases finales de Eurocopa, Copa América y Copa del Mundo masculina y femenina.

Frenkie de Jong se lesionó en el Países Bajos-Marruecos de dieciseisavos del Mundial 2026.

El programa fija un tope de 7,5 millones de euros por lesión.

Para bajas de hasta 365 días, el pago diario es de 20 548 euros.

La indemnización se calcula solo sobre el salario fijo que el club paga al jugador, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, y excluye primas, incentivos o cantidades excepcionales.

El reglamento de la FIFA excluye del pago el primer día de incapacidad, los primeros 28 días consecutivos (período de espera) y el día en que finaliza la incapacidad.

El pago se interrumpe cuando el jugador recupera la capacidad de entrenar o jugar, lo que ocurra primero, o si concluye el plazo máximo de 365 días.

La cuantía total que podría percibir el Barcelona depende del diagnóstico definitivo de la lesión de Frenkie de Jong y del tiempo que necesite para recuperarse y volver a entrenar con normalidad.

Se estima que el centrocampista blaugrana estará de baja entre cuatro y seis meses, con posibilidad de intervención quirúrgica, lo que garantizaría al club catalán al menos dos millones de euros.