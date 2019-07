La lesión de Asensio puede alterar los planes de traspasos del Real Madrid

El ‘20’ podría perderse toda la temporada, lo que dejaría espacio para Brahim, Rodrygo o Kubo. No debería cambiar la situación de Bale ni de James

A falta de la confirmación oficial por parte del , la lesión de Marco Asensio preocupa mucho. El mallorquín podría haberse roto el ligamento de su rodilla durante el partido de esta pasada madrugada contra el Arsenal en la International Champions Cup (2-2). Una lesión que, de confirmarse, podría dejarle prácticamente sin minutos en esta temporada en ciernes. Lo que, sin duda, vendrá a alterar en consecuencia no sólo el proyecto deportivo para la campaña 2019-20, sino también los planes de traspasos del Real Madrid este mismo verano.

No obstante, justo en la demarcación de Asensio hay un exceso de jugadores. Y si ahora el ‘20’ no va a estar disponible, eso podría dejar un hueco libre para alguno de esos jugadores cuya continuidad estaba en el aire. No son los casos de Hazard ni de Vinicius, que son fijos en el esquema de Zidane. Pero sí en prácticamente todo el resto de jugadores.

Especialmente puede afectar en el futuro de Brahim, Rodrygo y Kubo. Tres jugadores sobrados de talento pero con una juventud que invita a meditar muy seriamente su continuidad, en función de la competencia que tengan y de los minutos reales de juego que podrían gozar. En el club se analiza muy detalladamente el futuro de los tres, y todavía existen dudas sobre el destino más adecuado de ellos: si primer equipo, Castilla, o cesión en Primera. La lesión de Asensio podría entreabrir la puerta a alguno de ellos.

En otro plano diferente estarían Gareth Bale o Lucas Vázquez. Es por todos sabido que Zidane no quiere al galés en su plantilla, que no es por problemas de espacio, y que se está trabajando ya en una salida para el extremo de Cardiff. Sin embargo, su traspaso está resultando más que complejo y, desde hace tiempo, sobrevuela la opción de que al final tenga que quedarse. Mientras tanto, el caso del gallego es mucho más ambiguo. Y es que tanto Zidane como el club cuentan con Lucas, y el jugador quiere quedarse… pero el exceso de jugadores y la necesidad de recaudar dinero podrían llevar a un traspaso que podría ser tan beneficioso para todas las partes como su permanencia en el equipo blanco. Ahora, si finalmente se confirma la lesión grave de Asensio, también estos dos jugadores podrían tener más argumentos para quedarse en la plantilla merengue.

Con quien no tienen por qué cambiar los planes es con James Rodríguez, que aterrizó recientemente de vuelta en Madrid. Y es que el colombiano juega en otra posición diferente, es uno de los jugadores con mayor mercado en la plantilla, ya se está tratando su salida y, sobre todo, es un futbolista que Zidane no quiere en el equipo. Con lo que no debería haber una relación directa entre la ausencia de Asensio y la hipotética permanencia de James.