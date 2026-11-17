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La Juventus presentará el próximo invierno una oferta de 40 millones de euros por Kenneth Taylor, según informa el medio romano Il Messaggero.

Según el medio romano, habitualmente bien informado, Taylor no solo interesa a la Juventus: varios clubes de la Premier League también estudian ficharlo en invierno.

Taylor llegó a la Lazio procedente del Ajax el invierno pasado por 17 millones de euros. Desde entonces, el centrocampista ha causado una buena impresión en el club.

Tanto es así que la Juventus ya quiere arrebatárselo al líder de Italia. El club prepara una oferta de nada menos que 40 millones de euros.

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Sin embargo, las posibilidades de que se concrete el traspaso no son muy grandes. La directiva ha asegurado al entrenador Gennaro Gattuso que ningún jugador clave podrá marcharse este invierno, especialmente mientras el club no consiga incorporar refuerzos.

El organizador de juego, de 24 años, podría duplicar su salario en la Juventus, aunque en lo deportivo el cambio no supondría una gran mejora para él en estos momentos.

La Lazio lidera actualmente la Serie A con 29 puntos en once partidos. La Juventus ocupa el séptimo puesto y solo ha sumado 18 puntos.

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Taylor ha sido titular en todos los partidos de la Lazio en la Serie A. Hasta ahora ha marcado dos goles y ha dado otras tantas asistencias.

Si Taylor finalmente ficha por la Juventus, el Ajax también recibiría una buena suma. Con un traspaso de 40 millones de euros, la Lazio obtendría un beneficio de 23 millones; el diez por ciento de esa cantidad (2,3 millones de euros) correspondería al club de Ámsterdam.