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La Lazio sigue rindiendo a gran nivel en la Serie A. El equipo de la capital sufrió el sábado ante el Torino, pero aprovechó sus ocasiones y ganó 1-2 gracias a los goles de los daneses Oliver Provstgaard y Gustav Isaksen. El líder aventaja en cinco puntos a su inmediato perseguidor, la AS Roma, que no juega hasta el domingo.

La Lazio no pudo contar con Kenneth Taylor. El centrocampista seguía demasiado afectado por una lesión muscular para jugar. Tijjani Noslin sí fue titular y tuvo la oportunidad de demostrar su valía como delantero centro. Danilho Doekhi ocupó un puesto en el centro de la defensa.

En la primera parte, el Torino llevó la iniciativa, no la Lazio. El equipo local dispuso además de varias buenas ocasiones que Giovanni Simeone y Che Adams no supieron aprovechar.

La Lazio notó mucho la ausencia de Taylor y acusó una considerable falta de creatividad. Resultó significativo que los romanos se adelantaran en una jugada a balón parado.

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Oliver Provstgaard se deshizo de su marcador, Saúl Coco, dentro del área en un saque de esquina y marcó con un buen cabezazo.

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El Torino, que no contaba con Kian Fitz-Jim, encajó el 0-2 antes del descanso, y Zaccagni volvió a desempeñar un papel crucial. El italiano recuperó el balón y se lo cedió a Isaksen, que definió con calma.

El Torino salió con ganas en la segunda parte y estuvo cerca de obtener recompensa por medio de Simeone, cuyo potente disparo golpeó el larguero tras tocar en los guantes de Christos Mandas. Adams también estuvo muy cerca con un cabezazo que salió por poco.

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El merecido gol que recortaba distancias llegó poco después. Gvidas Gineitis puso un centro peligroso y esta vez Adams sí acertó: batió a Mandas con un certero cabezazo.

La Lazio no sentenció al contragolpe y eso pareció a punto de costarle caro al equipo de Gennaro Gattuso cuando Gaetano Oristanio (ex del Volendam) tuvo una ocasión clara para marcar de cabeza. Para su incredulidad, el balón salió fuera y la Lazio, que sigue invicta, sumó así su undécima victoria liguera de la temporada.