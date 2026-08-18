La Lazio convierte en máxima prioridad al gran asalariado del Ajax: se vislumbra una reunión con Taylor

Josip Sutalo encabeza la lista de Lazio, según informa el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio. El defensa croata puede salir del Ajax.

Sutalo fue llevado a Ámsterdam en el verano de 2023 por 22 millones de euros por el entonces director técnico Sven Mislintat. El zaguero tuvo un inicio complicado en Países Bajos, pero se rehízo bajo las órdenes de Francesco Farioli.

El internacional croata arrastró con frecuencia problemas de lesiones el año pasado. Tiene contrato hasta mediados de 2028, un vínculo que Lazio estaría dispuesto a comprar.

Según Di Marzio, Sutalo ocupa el primer lugar en la lista de deseos del club de la capital italiana. También se menciona el nombre de Stepan Chaloupek en el conjunto romano.

Si el traspaso se concreta, Sutalo se reencontrará en Lazio con su excompañero Kenneth Taylor. Este dio el salto hace medio año por veinte millones de euros.

Además de Lazio, Sutalo también está en la lista de Fulham y Benfica. Según Transfermarkt, aún tiene un valor de doce millones de euros.