Marianne van Leeuwen ha tenido que entonar el mea culpa después de dar «me gusta» a un mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La directora de fútbol profesional de la KNVB ha dado explicaciones ante la NOS.

El presidente de la FIFA utilizó el lunes su cuenta personal de Instagram y los canales oficiales del organismo para lanzar una dura reprimenda a los periodistas y críticos que pusieron en duda la logística y la integridad del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Infantino presentó el evento como un «triunfo de la unidad» y sugirió que sus críticos habían pasado por alto la alegría más amplia del deporte debido a sus propios prejuicios y agendas personales.

«A todos vosotros, que os perdisteis ver cómo niños, bebés, abuelos y padres se reunían por el hermoso juego: lamento que los partidos ya hayan terminado y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y unión», escribió Infantino en su demoledor comunicado. «Lamento que hayáis estado tan absorbidos por el odio y la crítica que os lo hayáis perdido todo.»

«A quienes están detrás de su bolígrafo y su papel, detrás de sus pantallas, y difunden odio y falsos rumores, quiero decirles que, mientras vosotros os quedáis atrás, nosotros en la FIFA estamos en primera línea para organizar, trabajar duro y montar el mejor espectáculo del mundo.»

A continuación fue aún más lejos y presumió de que el evento atrajo a 7 millones de aficionados de más de 200 países y pudo presentar un récord de «100 por ciento de seguridad y protección», al tiempo que agradeció a los países anfitriones su compromiso con un «entorno no violento».

Van Leeuwen dio «me gusta» al mensaje del dirigente suizo de la FIFA, pero eso le valió de inmediato una avalancha de críticas. Ante la NOS, ella y la KNVB dieron una explicación por el «me gusta».

«Para mí, dos cosas pueden coexistir perfectamente. Por un lado, la FIFA ha organizado un torneo sólido desde el punto de vista organizativo, en el que muchas cosas han salido bien. Por otro lado, también hay asuntos sobre los que deben plantearse preguntas críticas. Nosotros, como KNVB, también lo hacemos», comienza.

«He dado “me gusta” al mensaje porque me pareció un mensaje interesante. Estados Unidos, Canadá y México han recibido a aficionados de todo el mundo. El torneo ha vuelto a demostrar qué fuerza de unión puede tener el fútbol. Eso lo convirtió en una bonita fase final, con muchos seguidores entusiastas y un ambiente magnífico», afirmó Van Leeuwen a la NOS.