Dick Schreuder está inmensamente feliz con la victoria del NEC sobre el Olympiakos (2-1) en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. El entrenador contó su versión de los hechos después del partido en Ziggo Sport.

«Fue terriblemente tenso desde la banda, creo que también hice algunas cosas un poco locas. Pero estoy megaorgulloso del grupo», arranca Schreuder. «Simplemente, a la siguiente ronda».

«De verdad había ganas de querer ganar, eso me faltó el pasado sábado. Hoy lo han arreglado. Sigue siendo una pena que anularan el gol de Kaj, porque si no ni siquiera habríamos tenido que jugar una prórroga. Pero estoy megaorgulloso, sin duda».

Anteriormente ya se había hablado mucho del durísimo calendario, con dos partidos por semana. Ahora que el NEC avanza una ronda y que realmente hay fútbol de la Liga de Campeones en juego, ese tema vuelve a salir. Schreuder revela que el equipo de Nimega podría recibir algo de ayuda de la KNVB.

«He oído algo de uno de mis asistentes sobre que ese partido entonces no se jugaría», señala Schreuder, refiriéndose al duelo de la Eredivisie con el Excelsior del sábado 22 de agosto, justo entre la eliminatoria a doble partido contra el Bodø/Glimt. «Puede que esté mal, pero tampoco estoy pendiente de eso en absoluto».

«De verdad lo miro partido a partido», continúa Schreuder. «Miro quiénes estarán mañana sobre el campo y a quién tengo que empujar hacia fuera para que salga al campo. Para asegurarme de que el sábado vuelvan a aparecer en el saque inicial en plenitud física».

El próximo sábado, por tanto, parece que el NEC entrará en acción en cualquier caso, para el partido fuera de casa contra el Willem II. El pasado fin de semana, el estreno liguero ante el Telstar se perdió de forma decepcionante por 1-2.